Đoàn cứu nạn Bộ Công an ở Myanmar đưa thêm 1 thi thể nạn nhân ra ngoài 01/04/2025 22:46

(PLO)- Sau hai ngày, lực lượng cứu nạn Bộ Công an Việt Nam ở Myanmar đã đưa được 3 thi thể nạn nhân bị vùi lấp ra ngoài.

Tối ngày 1-4, Bộ Công an cho biết chiều tối cùng ngày, Đoàn cứu nạn Bộ Công an Việt Nam tiếp tục đưa một thi thể nạn nhân khỏi hiện trường ngôi nhà bị đổ sập do động đất ở thị trấn Zabuthiri (Myanmar). Nạn nhân được xác định nam thiếu niên, 17 tuổi.

Trước đó, Đoàn cứu nạn Công an Việt Nam đã di chuyển từ vị trí đóng quân khoảng nửa giờ đồng hồ để đến và triển khai nhiệm vụ tại khu bệnh viện 1.000 giường, tòa nhà số 5, thị trấn Zabuthiri, thủ đô Naypyidaw của Myanmar.

Đoàn cứu nạn Bộ Công an phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm và cứu nạn cứu hộ. Ảnh CA

Tại đây, sau công tác nắm thông tin từ cơ sở, chó nghiệp vụ và các phương tiện của Đoàn cứu nạn đã khảo sát hiện trường để khoanh vùng, lập sơ đồ tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp trong tòa nhà.

Đến khoảng 11 giờ 45 (giờ địa phương), Đoàn cứu nạn Bộ Công an Việt Nam đã đưa được thi thể nạn nhân nam tên là Kaung khant Kyaus (14 tuổi) ra ngoài.

Như vậy, sau hai ngày tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Bộ Công an Việt Nam đã đưa ra ngoài được 3 thi thể. Họ là những nạn nhân bị vùi lấp trong các ngôi nhà bị sập sau vụ động đất.