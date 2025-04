Thanh tra Chính phủ kết luận sai phạm 2 gói thầu hơn 4.300 tỉ đồng ở 2 bệnh viện 04/04/2025 15:05

Liên quan thanh tra hai bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, Thanh tra Chính phủ xác định nhiều vi phạm, kiến nghị xử lý đối với cá nhân liên quan và chuyển hồ sơ sang Bộ Công an.

Hai dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 được khởi công từ đầu năm 2015, đến hết năm 2020 cơ bản hoàn thành phần xây dựng. Tuy nhiên, do một số khó khăn, vướng mắc nên các nhà thầu dừng thực hiện từ tháng 1-2021 đến nay.

Dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2. Ảnh: HOÀNG HUY

Nội dung hợp đồng không tuân thủ pháp luật

Kết luận thanh tra xác định hai dự án bệnh viện thực hiện 10 gói thầu xây lắp chính theo dạng hỗn hợp, mỗi dự án năm gói thầu với tổng giá trị hợp đồng đã ký là 5.725 tỉ đồng. Trong đó, hai gói thầu XDBM-01, XDVĐ-01 có giá trị lớn nhất, tổng là 4.389 tỉ đồng (chiếm 76,6% giá trị hợp đồng của 10 gói thầu).

Gói thầu XDBBM-01 do liên danh nhà thầu Tổng công ty 36-Tổng công ty 319-Tổng Công ty Thành an trúng thầu. Gói thầu XDVĐ-01 do Liên danh Tổng Công ty xây dựng Hà Nội và Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam trúng thầu.

Theo Thanh tra Chính phủ, hai gói thầu có vi phạm trong tất cả các khâu lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, thương thảo ký kết, thực hiện hợp đồng.

Kiểm tra cho thấy hợp đồng có nhiều nội dung vi phạm quy định về đấu thầu, xây dựng như không quy định ngày giao công trường, không quy định ngày khởi công, ngày hoàn thành, không đúng với kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, không quy định bảng giá chi tiết, đơn giá chi tiết…

Toàn bộ hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh nhưng không quy định nguyên tắc, thời gian tính điều chỉnh, trình tự, phạm vi, phương pháp, căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng…

Bộ Xây dựng đánh giá “một số nội dung hợp đồng không rõ ràng, không tuân thủ bất kỳ quy định nào về hợp đồng trong hoạt động xây dựng”.

Vi phạm trên dẫn đến không xác định được khối lượng phát sinh, nhiều hạng mục đã thi công hoàn thiện nhưng không ký được phụ lục hợp đồng làm cơ sở thanh toán cho nhà thầu, không điều chỉnh được giá hợp đồng.

Dự toán thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh đã vượt giá gói thầu nhưng Bộ Y tế cũng không thể phê duyệt điều chỉnh được giá gói thầu do không có căn cứ pháp lý.

Đây là nguyên nhân chính dẫn đến hai dự án dừng thi công, không thể triển khai từ tháng 1-2021 đến nay, gây lãng phí với số tiền lớn.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: Hoàng Huy

Thay đổi thiết kế trái quy định

Chỉ sau tám ngày ký hợp đồng, hai Liên danh Nhà thầu của hai dự án đều có văn bản đề nghị điều chỉnh thiết kế cơ sở.

Thiết kế cơ sở của hai dự án không thuộc trường hợp được điều chỉnh theo quy định Luật Xây dựng 2014. Tuy nhiên, Ban Dự án y tế trọng điểm vẫn trình và được Bộ trưởng Bộ Y tế thời kỳ đó phê duyệt trái quy định.

Thực tế, thời gian thi công ép cọc tăng so với thời gian nhà thầu cam kết khi điều chỉnh phương án móng cọc, tăng so với thời gian thi công cọc khoan nhồi được phê duyệt ban đầu.

Cụ thể, thời gian thi công ép cọc Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai là 164 ngày, tăng 104 ngày so với thời gian nhà thầu cam kết khi điều chỉnh phương án móng cọc (60 ngày), tăng 74 ngày so với thời gian thi công cọc khoan nhồi được phê duyệt ban đầu (90 ngày.)

Dự án cơ sở hai Bệnh viện Việt Đức có thời gian thi công ép cọc là 166 ngày, tăng 106 ngày so với thời gian nhà thầu cam kết khi điều chỉnh phương án móng cọc (60 ngày), tăng 76 ngày so với thời gian thi công cọc khoan nhồi được phê duyệt ban đầu (90 ngày).

Thanh tra Chính phủ xác định, chính việc thực hiện thi công kéo dài thời gian, chi phí tăng so với phương án móng cọc khoan nhồi được phê duyệt ban đầu khi chưa điều chỉnh thiết kế cơ sở (theo hợp đồng đã ký), gây lãng phí, có dấu hiệu thiệt hại với số tiền tạm tính khoảng hơn 20 tỉ đồng.

Những lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Y tế liên quan

Trách nhiệm với những sai phạm trên thuộc về Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Liên danh nhà thầu thực hiện gói thầu XDBM-01 và XDVĐ-01, Cục Quản lý hoạt động xây dựng và các đơn vị, cá nhân trực tiếp liên quan thời kỳ đó, theo kết luận thanh tra.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ các lãnh đạo Bộ Y tế liên quan. Cụ thể, theo phụ lục ban hành kèm theo Kết luận thanh tra 528/KL-TTCP, bà Nguyễn Thị Kim Tiến trong thời gian làm Bộ trưởng (từ 8-2011 đến tháng 11-2029) trực tiếp ký các quyết định liên quan tới hai dự án từ năm 2013-2017.

Ông Nguyễn Viết Tiến giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế phụ trách lĩnh vực xây dựng cơ bản (từ tháng 11-2018 đến tháng 8-2019), phụ trách Ban Quản lý dự án chuyên trách xây dựng công trình y tế (từ tháng 12-2016 đến tháng 8-2019).

Ông Nguyễn Trường Sơn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế, phụ trách Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế từ tháng 3-2021.