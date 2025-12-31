Người chạy thận phải chi 600.000 đồng/tháng mua vật tư: Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì? 31/12/2025 12:55

(PLO)- Cử tri phản ánh bệnh nhân chạy thận phải tự chi khoảng 600.000 đồng mỗi tháng tiền vật tư y tế, tạo ra gánh nặng lớn cho người bệnh và gia đình.

Trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, cử tri tỉnh Quảng Trị phản ánh hiện nay vẫn còn một số bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, trong đó có bệnh nhân chạy thận nhân tạo, phải tự chi trả các vật tư y tế tiêu hao thiết yếu phục vụ điều trị (như dây truyền lọc máu, bộ lọc và các vật tư tiêu hao khác), với chi phí ước tính khoảng 600.000 đồng mỗi tháng.

"Việc này tạo ra gánh nặng tài chính đáng kể cho người bệnh và gia đình, đặc biệt đối với những trường hợp có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chưa phù hợp với tinh thần hỗ trợ toàn diện đối với người mắc bệnh hiểm nghèo", cử tri nêu ý kiến.

Từ thực tế đó, cử tri kiến nghị Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định, đưa các loại vật tư y tế tiêu hao thiết yếu phục vụ chạy thận nhân tạo vào danh mục được BHYT thanh toán 100%.

Bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội). Ảnh: TT

Trả lời cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết cho biết các loại vật tư y tế như dây truyền lọc máu, bộ lọc và vật tư tiêu hao phục vụ chạy thận nhân tạo đã được quy định trong danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, ban hành kèm theo Thông tư 04/2017 quy định danh mục, tỉ lệ và điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế.

Cạnh đó, Thông tư 22/2024 của Bộ Y tế về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ BHYT đi khám bệnh chữa bệnh đã hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp cơ sở khám chữa bệnh không có thiết bị y tế theo chỉ định và không có thiết bị thay thế.

Theo đó, người bệnh được bác sĩ kê đơn mua thiết bị y tế tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp và được quỹ BHYT thanh toán khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Cụ thể, các điều kiện bao gồm:

Thiết bị y tế thuộc loại C hoặc D.

Cơ sở khám chữa bệnh chưa có thiết bị do đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu hợp pháp.

Không thể chuyển người bệnh đến cơ sở khác vì lý do chuyên môn hoặc điều kiện cách ly y tế.

Không thể điều chuyển thiết bị giữa các cơ sở khám chữa bệnh.

Thiết bị được kê đơn phù hợp với phạm vi chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh, đã từng được quỹ BHYT thanh toán tại các cơ sở trên toàn quốc.