Bệnh viện Quân y 175 đưa khoa khám bệnh vào hoạt động tại tòa nhà 1.000 giường 29/12/2025 15:38

(PLO)- Bệnh viện Quân y 175 chính thức đưa khoa khám bệnh vào hoạt động tại tòa nhà Bệnh viện Đa khoa 1.000 giường nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh.

Ngày 29-12, Bệnh viện Quân y 175, TP.HCM, chính thức đưa khoa khám bệnh (C1a) vào hoạt động tại tòa nhà Bệnh viện Đa khoa 1.000 giường, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.

Theo đó, khoa khám bệnh được di dời từ tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình sang cơ sở mới, với không gian hoạt động bố trí tại hai tầng.

Tầng 1 là khu tiếp đón, hướng dẫn, đăng ký khám và thanh toán; tầng 2 bố trí các phòng khám chuyên khoa, khu khám quân và ưu tiên, khu khám chữa bệnh ngoại trú, bảo đảm quy trình khám bệnh một chiều, thuận tiện và an toàn cho người bệnh.

Bệnh viện Quân y 175 đưa khoa Khám bệnh vào hoạt động tại tòa nhà Bệnh viện Đa khoa 1.000 giường. Ảnh: BVCC

Trước khi vận hành, đơn vị đã hoàn thiện cơ sở vật chất, sắp xếp khoa học các khu chức năng; di chuyển, lắp đặt, hiệu chuẩn toàn bộ trang thiết bị y tế. Hệ thống công nghệ thông tin, gọi số tự động, thanh toán không dùng tiền mặt, kết nối khám bảo hiểm y tế và khám dịch vụ được vận hành đồng bộ, sẵn sàng phục vụ người bệnh.

Về nhân lực, khoa Khám bệnh đã bố trí đầy đủ đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên; tổ chức tập huấn quy trình chuyên môn, tiếp đón, phân luồng và xử trí tình huống, bảo đảm tác phong chính quy, y đức của người thầy thuốc quân y.

BS CKII Nguyễn Xuân Thành, Chủ nhiệm khoa khám bệnh, cho biết dù số lượng người bệnh đến khám trong ngày đầu khá đông, nhưng nhờ chuẩn bị chu đáo, công tác khám, chữa bệnh diễn ra nền nếp, thông suốt, không xảy ra ùn tắc hay quá tải. Ảnh: XT

BS CKII Nguyễn Xuân Thành, Chủ nhiệm khoa khám bệnh, cho biết dù số lượng người bệnh đến khám trong ngày đầu khá đông, nhưng nhờ chuẩn bị chu đáo, công tác khám, chữa bệnh diễn ra nền nếp, thông suốt, không xảy ra ùn tắc hay quá tải.

Theo BS Nguyễn Xuân Thành cơ sở khám chữa bệnh mới khang trang sạch sẽ và cảm giác như khách sạn. Bệnh nhân được bố trí khu tiếp đón, tiếp nhận và khu khám bệnh riêng biệt, tạo không gian yên tĩnh nhẹ nhàng

Cùng với đó, quy trình khám nhanh gọn, biển bảng hướng dẫn chi tiết hợp lý. Đội ngũ hướng dẫn tác phong chuyên nghiệp. Đặc biệt tại khu khám bệnh, các phòng khám chuyên khoa và các phòng chức năng bố trí hợp lý, khoa học. Đầu mỗi dãy khám là các màn hình tivi xếp hàng cho bệnh nhân chủ động, cuối mỗi dãy là có các kiosk thanh toán tự động.

Nói về nét nổi bật của khoa khám bệnh, PGS.TS Lê Quang Trí - Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 chia sẻ: Đó là trước lúc bước vào giờ làm việc chính thức, cán bộ nhân viên khoa khám bệnh xếp hàng ngay ngắn, đồng thanh cúi chào bệnh nhân. Đây là một hành động đẹp nhưng đã đem lại nụ cười, sự thân thiện và tin tưởng cho người bệnh.

Người dân khám chữa bệnh tại Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: BVCC

Ghi nhận thực tế, nhiều người bệnh bày tỏ sự hài lòng với không gian khám bệnh khang trang, quy trình khoa học và sự hướng dẫn tận tình của nhân viên y tế. Song song đó, công tác thông tin, hướng dẫn được triển khai đồng bộ với hệ thống biển chỉ dẫn, sơ đồ quy trình và lực lượng hỗ trợ tăng cường trong những ngày đầu.

Việc đưa khoa khám bệnh vào hoạt động tại tòa nhà Bệnh viện Đa khoa 1.000 giường được xác định là bước chuẩn bị quan trọng, góp phần xây dựng Bệnh viện Quân y 175 chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân trong giai đoạn mới.