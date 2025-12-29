Đề nghị người 60 tuổi trở lên được hỗ trợ mua thẻ BHYT 29/12/2025 11:05

(PLO)- Cử tri kiến nghị hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người từ 60 tuổi trở lên và học sinh, sinh viên nhằm tăng tỉ lệ bao phủ BHYT và giảm gánh nặng tài chính cho người dân.

Trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, cử tri tỉnh Đồng Nai có ý kiến đề nghị Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xem xét ban hành chính sách về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên.

Cụ thể: Cử tri đề nghị hỗ trợ chi phí khám sức khỏe định kỳ hằng năm nhằm chủ động phát hiện sớm bệnh lý, nâng cao tuổi thọ và chất lượng sống cho người cao tuổi.

Đồng thời, mở rộng đối tượng được Nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người dân từ 60 tuổi trở lên và học sinh, sinh viên nhằm tăng tỉ lệ bao phủ BHYT toàn dân và giảm gánh nặng tài chính cho người dân.

Cử tri kiến nghị mở rộng đối tượng được Nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người dân từ 60 tuổi trở lên. (Ảnh minh hoạ: TT)

Trả lời cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người cao tuổi là một trong những nội dung được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng nhanh.

Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã xác định rõ yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe theo vòng đời, trong đó người cao tuổi là nhóm đối tượng ưu tiên.

Trên cơ sở đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về các cơ chế, chính sách đột phá nâng cao sức khỏe nhân dân, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các chính sách chăm sóc sức khỏe định kỳ, sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân.

Ngày 10-12-2025, Luật Phòng bệnh được Quốc hội thông qua, trong đó xác định rõ vai trò của y tế dự phòng, khám sàng lọc, quản lý sức khỏe theo vòng đời. Bộ Y tế cũng đã tham mưu xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, với các nội dung trọng tâm là khám sức khỏe định kỳ, quản lý bệnh mạn tính và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng.

"Việc thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi sẽ được nghiên cứu, xem xét trong tổng thể các chính sách và lộ trình triển khai phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước và quỹ BHYT", bà Lan nêu rõ.

Liên quan đến nội dung về mở rộng đối tượng được Nhà nước hỗ trợ mua BHYT, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết các chính sách về BHYT được thực hiện theo quy định của Luật BHYT và Nghị định 188/2025 ngày 1-7-2025 của Chính phủ, trong đó xác định các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc hỗ trợ một phần mức đóng BHYT gồm: Người nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình và một số đối tượng chính sách xã hội khác.

Đối với nhóm người từ 60 tuổi trở lên, nếu không thuộc các đối tượng nêu trên, công dân có thể tham gia BHYT theo hộ gia đình để hưởng mức đóng giảm dần theo quy định của Luật BHYT.

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1-7-2025. Nguồn: BHXH Việt Nam

Còn nhóm học sinh, sinh viên hiện nay được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT.

Đồng thời, bà Lan nhấn mạnh, theo quy định tại Nghị định 188/2025, UBND tỉnh, thành căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để trình HĐND tỉnh, thành quyết định mức hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.