Người dân phản ánh mức đóng BHYT hiện nay quá cao

Cử tri tỉnh Lâm Đồng phản ánh hiện nay mức đóng BHYT hộ gia đình bằng 4,5% mức lương cơ sở là quá cao đối với người dân; thực tế có những hộ gia đình số lượng thành viên nhiều, không có khả năng tham gia. Cử tri đề nghị quan tâm xem xét có chính sách hỗ trợ hoặc giảm mức đóng BHYT đối với hộ gia đình.
Trong khi đó, cử tri tỉnh An Giang cho rằng việc tính phí tham gia BHYT theo hệ số lương cơ bản là chưa phù hợp, gây nhiều khó khăn cho người dân, bởi đại đa số thu nhập của người dân không được tính bằng hệ số lương như công chức. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc vận động người dân tham gia BHYT.
Do đó, cử tri đề nghị xem xét và quy định mức thu BHYT phù hợp.
Hiện nay, theo quy định tại Luật BHYT và Nghị định 188/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, mức đóng BHYT hằng tháng của nhóm đối tượng tham gia theo hộ gia đình, tức những người không hưởng lương, được xác định dựa trên mức lương cơ sở.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhận định quy định này vừa bảo đảm tính công bằng, thuận lợi trong việc tham gia BHYT, vừa phù hợp với cơ chế nhà nước hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng, bởi chính sách hỗ trợ cũng được tính toán trên cơ sở mức đóng theo lương cơ sở và thu nhập từ tiền lương tháng.
Ngoài ra, bà Lan cũng cho biết tại Nghị định 188/2025 đã quy định: Căn cứ khả năng ngân sách của địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND tỉnh, thành phố quyết định mức hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu và mức hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng không được hưởng mức hỗ trợ theo quy định hiện hành.
"Với phạm vi quyền lợi BHYT được hưởng tương đối đầy đủ, mức đóng BHYT hiện tại được đánh giá là tương đối thấp so với các nước có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tương đồng", Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết thêm.
Bộ Y tế đề xuất tăng mức đóng BHYT
Theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đến năm 2030, người dân được miễn viện phí mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT, ngân sách và BHYT chi trả một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ.
Chỉ thị 52 của Ban Bí thư, ban hành tháng 10-2025 cũng đặt mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân vào năm 2030, với mục tiêu đạt trên 95% dân số có thẻ BHYT vào năm 2026; tăng mức thanh toán BHYT cho phòng bệnh, dinh dưỡng, khám sức khỏe định kỳ.
Đại diện Bộ Y tế cho biết để thực hiện được những chính sách trên, nguồn kinh phí chính được lấy từ quỹ BHYT, ngân sách nhà nước, quỹ phòng bệnh và xã hội hoá.
Theo đó, Bộ Y tế đề xuất lộ trình triển khai các chính sách gồm hai giai đoạn:
- Giai đoạn 2026-2027: Người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần/năm; nhóm cận nghèo và người từ 75 tuổi trở lên hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi BHYT; tăng tỉ lệ thanh toán BHYT đối với thuốc, vật tư, kỹ thuật và tăng mức đóng BHYT từ 2027 lên khoảng 5,1%.
- Giai đoạn 2028-2030: Bộ Y tế hướng đến giảm tỉ lệ chi tiền túi xuống dưới 30%, thanh toán một số dịch vụ phòng bệnh từ quỹ BHYT, thí điểm sàng lọc 2-3 bệnh hiệu quả chi phí, tăng mức đóng BHYT từ năm 2030 lên 5,4% và thí điểm BHYT bổ sung, đa dạng hóa gói BHYT.