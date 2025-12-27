Người dân phản ánh mức đóng BHYT hiện nay quá cao 27/12/2025 15:06

(PLO)- Cử tri cho rằng mức đóng BHYT theo hệ số lương cơ bản là chưa phù hợp, gây nhiều khó khăn bởi đại đa số thu nhập của người dân không tính bằng hệ số lương như công chức.

Cử tri tỉnh Lâm Đồng phản ánh hiện nay mức đóng BHYT hộ gia đình bằng 4,5% mức lương cơ sở là quá cao đối với người dân; thực tế có những hộ gia đình số lượng thành viên nhiều, không có khả năng tham gia. Cử tri đề nghị quan tâm xem xét có chính sách hỗ trợ hoặc giảm mức đóng BHYT đối với hộ gia đình.

Trong khi đó, cử tri tỉnh An Giang cho rằng việc tính phí tham gia BHYT theo hệ số lương cơ bản là chưa phù hợp, gây nhiều khó khăn cho người dân, bởi đại đa số thu nhập của người dân không được tính bằng hệ số lương như công chức. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc vận động người dân tham gia BHYT.

Do đó, cử tri đề nghị xem xét và quy định mức thu BHYT phù hợp.

Hiện nay, theo quy định tại Luật BHYT và Nghị định 188/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, mức đóng BHYT hằng tháng của nhóm đối tượng tham gia theo hộ gia đình, tức những người không hưởng lương, được xác định dựa trên mức lương cơ sở.

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1-7-2025. Nguồn: BHXH Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhận định quy định này vừa bảo đảm tính công bằng, thuận lợi trong việc tham gia BHYT, vừa phù hợp với cơ chế nhà nước hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng, bởi chính sách hỗ trợ cũng được tính toán trên cơ sở mức đóng theo lương cơ sở và thu nhập từ tiền lương tháng.

Ngoài ra, bà Lan cũng cho biết tại Nghị định 188/2025 đã quy định: Căn cứ khả năng ngân sách của địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND tỉnh, thành phố quyết định mức hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu và mức hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng không được hưởng mức hỗ trợ theo quy định hiện hành.

"Với phạm vi quyền lợi BHYT được hưởng tương đối đầy đủ, mức đóng BHYT hiện tại được đánh giá là tương đối thấp so với các nước có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tương đồng", Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết thêm.