1 bệnh viện ở TP.HCM xin lỗi vì để bệnh nhân chờ đơn thuốc rất lâu 27/02/2026 12:08

(PLO)- Đại diện 1 bệnh viện lớn tại TP.HCM gọi điện xin lỗi nam bệnh nhân vì để ông chờ đơn thuốc hàng giờ.

Sáng 27-2, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, chia sẻ về sự việc đại diện 1 bệnh viện lớn tại TP.HCM gọi điện xin lỗi nam bệnh nhân vì để ông chờ đơn thuốc hàng giờ do thư ký y khoa tắc trách.

Trước đó, nam bệnh nhân trên đến khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện này, chỉ mất 5 phút khám nhưng phải đợi rất lâu mới có đơn thuốc. Quá mệt mỏi và bức xúc, ông gọi điện vào đường dây nóng báo Sở Y tế.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, cán bộ trực nhập thông tin lên Dashboard "Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân" - nền tảng do Sở Y tế xây dựng và vận hành chính thức từ cuối năm 2025.

Người dân khám chữa bệnh ở bệnh viện TP.HCM. Ảnh minh họa: THẢO PHƯƠNG

Hệ thống lập tức kích hoạt cơ chế cảnh báo, yêu cầu bệnh viện liên quan khẩn trương rà soát. Kết quả xác minh cho thấy phản ánh của người bệnh là đúng. Nguyên nhân là thư ký y khoa bỏ sót danh sách bệnh nhân đã hoàn tất khám, dẫn đến chậm in đơn thuốc. Chỉ khi người bệnh thắc mắc, sự việc mới được xử lý.

Sau khi phát hiện lỗi, bác sĩ trực tiếp khám bệnh đã chủ động liên hệ xin lỗi bệnh nhân. Đồng thời, lãnh đạo khoa nhắc nhở, chấn chỉnh nhân viên liên quan và rà soát lại quy trình cấp phát thuốc để không tái diễn tình trạng tương tự.

Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận thông tin, xác minh đến phản hồi cho người bệnh được hoàn tất trong chưa đầy 24 giờ. Bệnh nhân bày tỏ hài lòng với cách xử lý thẳng thắn, kịp thời của bệnh viện, cho biết việc phản ánh chỉ nhằm mục đích góp ý xây dựng.

BS Thượng chia sẻ Ban giám đốc Sở cùng Tổ công tác đặc biệt luôn ưu tiên theo dõi hệ thống phản ánh vào mỗi buổi sáng để giám sát chặt chẽ các cơ sở y tế. Ngành y tế TP không coi các cuộc gọi là lời phàn nàn, mà xem đây như một "tín hiệu cải tiến". Điều này buộc các bệnh viện chủ động nhận trách nhiệm và khắc phục ngay từ những khâu nhỏ nhất để phục vụ cộng đồng tốt hơn.

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-7, người đứng đầu ngành y tế TP nhấn mạnh y đức hiện nay không chỉ nằm ở trình độ chuyên môn hay kỹ thuật, mà còn bộc lộ rõ qua thái độ lắng nghe, tinh thần cầu thị và hành động sửa sai quyết liệt.

TP.HCM đang dồn sức xây dựng một môi trường y tế minh bạch, dùng chính sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng.