Sở Y tế Đồng Nai: Cảnh giác việc lợi dụng khám chữa bệnh nhân đạo để trục lợi 18/03/2026 16:13

(PLO)- Sở Y tế Đồng Nai yêu cầu các đơn vị y tế cảnh giác với những hành vi lợi dụng hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo để lừa đảo hoặc trục lợi.

Ngày 18-3, Sở Y tế Đồng Nai đã có văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và trạm y tế tăng cường chấn chỉnh việc tổ chức các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo đúng quy định và đúng mục đích nhân đạo.

Theo Sở Y tế, thời gian qua nhiều tổ chức trong và ngoài tỉnh đã triển khai các chương trình khám chữa bệnh miễn phí, góp phần giúp người dân khó khăn, vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế, phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời.

Tuy nhiên hoạt động trên vẫn còn một số hạn chế như: Một số đơn vị tổ chức quá nhiều đợt khám trong thời gian ngắn; chưa thực hiện báo cáo kết quả khám theo quy định, vận động người dân tham gia quá mức.

Đáng chú ý, có tình trạng thu dung (đón nhận và cho ở) người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám, chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh.

Để đảm bảo hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo được thực hiện đúng quy định, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường truyền thông, cảnh giác với các hành vi lợi dụng hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo để lừa đảo hoặc trục lợi.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế để người dân hiểu rõ quyền lợi của mình, tránh bị lợi dụng nhằm gian lận quỹ bảo hiểm y tế.

Đối với các đơn vị tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, Sở Y tế yêu cầu phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với địa phương để xác định đúng địa bàn, đúng đối tượng thụ hưởng; không tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo quá nhiều hoặc vận động người dân tham gia quá mức, gây hiểu nhầm hoặc ảnh hưởng đến quyền lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp của người dân.

Sở Y tế cũng lưu ý các đơn vị không được lợi dụng việc tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo để thu dung người có thẻ bảo hiểm y tế nhằm lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Đối với trạm y tế các xã, phường, Sở Y tế đề nghị tham mưu UBND địa phương tăng cường giám sát các đoàn khám để đảm bảo tuân thủ quy định. Trường hợp phát hiện các đoàn khám không đảm bảo yêu cầu chuyên môn hoặc có dấu hiệu lợi dụng hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo để trục lợi, cần kịp thời báo cáo về Sở Y tế để xử lý theo quy định.