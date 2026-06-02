Bé trai nguy kịch vì tăm tre đâm thủng tim, tràn mủ màng tim hiếm gặp 02/06/2026 17:45

(PLO)- Một bé trai 13 tuổi ở Gia Lai rơi vào tình trạng nguy kịch do tăm tre xuyên tim gây tràn mủ màng tim. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 đã phẫu thuật khẩn cấp, cứu sống bệnh nhi.

Chiều 2-6, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết vừa điều trị thành công cho bệnh nhi RCK (13 tuổi, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai) bị tràn mủ màng tim do dị vật là một chiếc tăm tre đâm vào tim.

Trước đó, vào cuối tháng 4, bệnh nhi được chuyển đến TP.HCM cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với các biểu hiện suy hô hấp, sốc, suy tim cấp và viêm mủ màng ngoài tim.

Theo BS CKII Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 2, ngay khi tiếp nhận, ê-kíp điều trị đã phải đặt nội khí quản cho bệnh nhi thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và phối hợp nhiều loại kháng sinh để kiểm soát tình trạng nhiễm trùng nặng.

Bé trai tái khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: BVCC

Sau đó, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp nhằm giải áp tim. Trong quá trình mổ, các bác sĩ ghi nhận dịch mủ và lớp giả mạc viêm đã bao bọc toàn bộ tim cùng hệ thống tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới.

Đáng chú ý, khi phẫu thuật, ê-kíp bất ngờ phát hiện một chiếc tăm tre còn nguyên vẹn đâm vào mặt sau thất phải của tim. Các bác sĩ xác định đây chính là nguyên nhân tạo đường xâm nhập cho vi khuẩn, dẫn đến viêm nhiễm và tràn mủ màng tim.

Ngay sau khi lấy dị vật, ê-kíp tiến hành làm sạch ổ mủ và tiếp tục điều trị bằng kháng sinh liều cao để kiểm soát nhiễm trùng.

Theo BS Ngọc Phượng, nhiều khả năng bệnh nhi đã vô tình nuốt phải tăm tre từ trước. Dị vật di chuyển theo đường tiêu hóa và bằng cách nào đó xuyên qua các mô, đâm vào thất phải của tim. Tuy nhiên, cả bệnh nhi và gia đình đều không biết thời điểm đã nuốt dị vật.

Hiện bệnh nhi đã qua giai đoạn nguy hiểm và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát. Về lâu dài, trẻ vẫn có nguy cơ gặp các biến chứng tim mạch mạn tính như viêm màng ngoài tim co thắt, do đó cần được tái khám định kỳ để theo dõi và điều trị kịp thời.