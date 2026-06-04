Bộ Y tế yêu cầu rà soát 2 sản phẩm Nature’s Own do nguy cơ lẫn mảnh kính 04/06/2026 18:03

(PLO)- Sau khi Australia thu hồi 2 thực phẩm chức năng Nature’s Own do nguy cơ có mảnh kính trong chai đựng, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương rà soát, xử lý nếu sản phẩm đang lưu hành.

Ngày 4-6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có thông tin về việc cảnh báo thu hồi sản phẩm thực phẩm chức năng tại Australia.

Cụ thể, Cục cho biết Cơ quan quản lý dược phẩm Australia (TGA) đã phát đi cảnh báo thu hồi khẩn cấp đối với 2 sản phẩm thực phẩm chức năng thuộc thương hiệu Nature’s Own. Động thái này diễn ra sau khi phát hiện nguy cơ có thể tồn tại mảnh kính bên trong lọ đựng sản phẩm. TGA nhấn mạnh rằng mảnh kính (nếu có) không nằm trong viên uống, mà có thể xuất hiện trong chai đựng.

2 sản phẩm bị thu hồi gồm Nature’s Own Glucosamine Sulfate with Chondroitin (loại 320 viên, lô 1662937) và Nature’s Own Magnesium Glycinate 1150 mg (loại 300 viên, lô 1665576). Cả 2 đều có hạn sử dụng là tháng 4-2028.

Sản phẩm Nature's Own Magnesium Glycinate 1150 mg, lô 1665576. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp

2 sản phẩm này do Sanofi Consumer Healthcare (thuộc tập đoàn Sanofi) phân phối và được bán rộng rãi tại Australia từ ngày 7-5-2026. Qua tra cứu dữ liệu cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm cho biết không cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho các sản phẩm nêu trên.

Để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các sở y tế, sở an toàn thực phẩm, chi cục an toàn thực phẩm các tỉnh, thành khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với các sản phẩm nêu trên.

Các đơn vị cần làm việc với công ty công bố các sản phẩm nêu trên (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm. Đồng thời tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 18-6.

Cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cảnh báo về sản phẩm kẹo Allen’s inside Outs 130g.

Theo thông tin cảnh báo của Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia - New Zealand (FSANZ) về việc thu hồi một số lô sản phẩm kẹo Allen’s inside Outs 130g do phát hiện có dị vật. Đây là một loại kẹo phổ biến được bán rộng rãi tại các siêu thị lớn trên khắp Australia như Coles, Woolworths, các cửa hàng độc lập như IGA... Sản phẩm bị thu hồi có hạn sử dụng là ngày 30-6-2027, thuộc các lô 6072T941, 6073T941, 6074T941, 6075T941, 6085T941, 6086T941, 6088T941.

Theo quy định tại Nghị định 15/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, sản phẩm kẹo thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương...