Nhiễm trùng nghiêm trọng vì đắp lá tươi chữa bệnh phụ khoa 18/03/2026 16:15

(PLO)- Sau thời gian dài tự giã nát lá tươi đắp trực tiếp vào vùng kín để chữa nấm ngứa, người phụ nữ rơi vào tình trạng viêm loét âm hộ diện rộng, nhiễm trùng nghiêm trọng.

Ngày 18-3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân TM (46 tuổi, ngụ Ninh Bình) nhập viện trong tình trạng vùng âm hộ bị viêm loét diện rộng, trợt da và nhiễm trùng nghiêm trọng.

Nguyên nhân được các bác sĩ xác định là do bệnh nhân tự ý đắp thuốc lá dân gian để điều trị tình trạng ngứa vùng kín trong một thời gian dài.

Tình trạng ngứa vùng kín của bệnh nhân đã kéo dài trong nhiều năm. Trước đó, bệnh nhân từng đi khám tại một số cơ sở chuyên khoa và được chẩn đoán mắc bệnh viêm âm đạo do nấm.

Mặc dù đã sử dụng thuốc tây y, căn bệnh vẫn thường xuyên tái phát. Nghe theo lời mách bảo, người bệnh đã tìm đến một thầy lang ở Thanh Hóa để điều trị bằng thuốc nam.

Trong suốt một năm qua, bệnh nhân duy trì chế độ vừa uống thuốc sắc, vừa dùng lá tươi giã nát để đắp trực tiếp vào vùng kín vào mỗi buổi tối. Theo lời chia sẻ của bệnh nhân, ban đầu vùng kín có cảm giác hơi dịu nên chị tin tưởng và tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, càng về sau, cơn ngứa càng trở nên dữ dội, đặc biệt là vào ban đêm khiến người bệnh mất ngủ triền miên, có đêm chỉ chợp mắt được từ 1-2 tiếng.

Tình trạng ngứa ngáy không thể chịu nổi khiến bệnh nhân gãi nhiều, dẫn đến trầy xước. Việc đắp lá liên tục càng làm vùng da tại đây bị kích ứng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiễm trùng tại chỗ phát triển.

Khi đến khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, vùng âm hộ của bệnh nhân đã loét rộng, phần da trợt gần như toàn bộ. Kết quả xét nghiệm dịch âm đạo xác định bệnh nhân mắc nấm âm đạo, đồng thời bị viêm loét âm hộ nặng do kích ứng thuốc lá và quá trình vệ sinh không đúng cách.

Đánh giá về ca bệnh, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng khoa Sản - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết việc đắp trực tiếp lá tươi vào vùng niêm mạc nhạy cảm có thể gây kích ứng vô cùng mạnh. Đây là những loại lá vốn không đảm bảo vô khuẩn, khi đắp vào sẽ làm phá hủy hàng rào bảo vệ da, dẫn đến tình trạng loét rộng và nhiễm trùng.

"Đây là một sai lầm nguy hiểm, khiến một bệnh lý đơn giản ban đầu trở nên phức tạp hơn rất nhiều", bác sĩ Hà nhấn mạnh.

Sau 1 tuần được điều trị tích cực theo phác đồ kiểm soát nhiễm nấm, điều trị viêm loét và chăm sóc tại chỗ, tình trạng ngứa của bệnh nhân giảm đi rõ rệt. Các tổn thương bắt đầu liền lại, sức khỏe và tinh thần của người bệnh cũng dần ổn định hơn.

Theo bác sĩ Hà, nấm âm đạo là một bệnh lý phụ khoa khá phổ biến và có khả năng tái phát cao nếu không được điều trị triệt để hoặc người bệnh không tuân thủ đúng phác đồ. Môi trường vùng kín vốn ẩm ướt, dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nội tiết, thói quen vệ sinh không phù hợp hoặc nhiễm khuẩn nên căn bệnh này có thể kéo dài và tái phát nhiều lần.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Hà khuyến cáo khi phụ nữ xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ngứa vùng kín, ra nhiều khí hư, khí hư có mùi hôi khó chịu hoặc màu sắc khác lạ, cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được thăm khám phụ khoa và điều trị đúng cách. Phụ nữ tuyệt đối không tự ý đắp lá, xông thuốc không rõ nguồn gốc vào vùng kín để tránh gây bỏng niêm mạc, kích ứng hoặc nhiễm trùng.

Bên cạnh đó, nữ giới nên duy trì thói quen khám phụ khoa định kỳ khoảng 6 tháng/lần nhằm phát hiện sớm các bệnh lý và điều trị kịp thời, tránh để tình trạng bệnh kéo dài hoặc xảy ra biến chứng làm ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.

Trong một số trường hợp viêm nhiễm tái phát nhiều lần, các bác sĩ có thể đưa ra khuyến cáo điều trị cho cả bạn tình nhằm hạn chế triệt để tình trạng lây nhiễm chéo.

Đồng thời, người bệnh bắt buộc phải tuân thủ đầy đủ phác đồ điều trị của bác sĩ chuyên khoa, tuyệt đối không tự ý dừng uống thuốc khi triệu chứng chỉ vừa thuyên giảm vì điều này có thể khiến bệnh tái phát, gây ra nhiều khó khăn cho quá trình điều trị sau này.