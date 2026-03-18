Hà Nội dự kiến xây thêm bệnh viện, nâng cấp nhiều cơ sở lên tuyến cuối 18/03/2026 15:04

(PLO)- Hà Nội dự kiến di dời một số bệnh viện khỏi nội đô, đồng thời xây mới nhiều cơ sở và nâng cấp hàng loạt bệnh viện lên tuyến cuối nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó có nội dung liên quan đến quy hoạch phát triển hệ thống y tế.

Theo lộ trình, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2035 đưa hệ thống y tế Thủ đô trở thành trung tâm y tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số hiện đại, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, qua đó cải thiện thể lực, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng sống.

Đến năm 2045, Hà Nội định hướng trở thành trung tâm y tế lớn của cả nước và khu vực, hình thành mạng lưới bệnh viện, trung tâm chuyên sâu đạt chuẩn quốc tế. Tiến tới năm 2065, thành phố sẽ phát triển y tế chuyên sâu, cải cách mạnh mẽ tài chính y tế nhằm bảo đảm tính hiệu quả, bền vững của chính sách BHYT.

Với tầm nhìn 100 năm, hệ thống khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh của Thủ đô sẽ vươn tới sự hiện đại, công bằng, hiệu quả và bền vững.

Người dân xếp hàng chờ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội). Ảnh: TT

Thành phố định hướng đầu tư xây dựng các tổ hợp công trình y tế chất lượng cao tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Song song với việc xây dựng hệ thống tiên tiến, hiện đại, Hà Nội sẽ phát triển và mở rộng quy mô của các bệnh viện đa khoa.

Thành phố ưu tiên đầu tư các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa gắn việc phát triển dịch vụ y tế với du lịch khám chữa bệnh và nghỉ dưỡng, đồng thời tăng cường đầu tư cho lĩnh vực hồi sức tích cực và phát triển trung tâm cấp cứu 115.

Theo quy hoạch, thành phố sẽ di chuyển các cơ sở y tế điều trị bệnh truyền nhiễm, có mức độ lây nhiễm cao ra khỏi khu vực nội đô. Quỹ đất sau khi di dời sẽ được ưu tiên dành để phát triển đồng bộ các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và khám chữa bệnh chất lượng cao.

Hà Nội dự kiến tiếp nhận một số bệnh viện của các bộ, ngành đang đóng trên địa bàn. Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố lên kế hoạch tiếp nhận khoảng 350 giường bệnh từ một số cơ sở thuộc bộ, ngành được điều chuyển về quản lý.

Ở giai đoạn tiếp theo, Hà Nội tiếp nhận 6 bệnh viện với tổng quy mô 1.959 giường bệnh. Các cơ sở này bao gồm: Bệnh viện Nông nghiệp quy mô 520 giường bệnh, Bệnh viện Xây dựng quy mô 370 giường bệnh, Bệnh viện Than - Khoáng sản quy mô 220 giường bệnh, Bệnh viện Bưu điện quy mô 449 giường bệnh, Bệnh viện Thể thao Việt Nam quy mô 150 giường bệnh, và Bệnh viện Dệt may quy mô 250 giường bệnh.

Cạnh đó, thành phố sẽ đầu tư nâng cấp để 2 bệnh viện đa khoa là Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Thanh Nhàn, cùng 3 bệnh viện chuyên khoa gồm Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội trở thành bệnh viện tuyến cuối.

Ngoài việc nâng cấp hệ thống hiện hữu, Hà Nội cũng dự kiến huy động mọi nguồn lực xã hội để xây dựng thêm các bệnh viện mới.

Cụ thể, thành phố sẽ đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa khu vực phía Đông Hà Nội và Bệnh viện đa khoa khu vực phía Tây Hà Nội với quy mô khoảng 500 giường bệnh mỗi cơ sở.

Hai cơ sở chuyên ngành là Bệnh viện Lão khoa Hà Nội và Bệnh viện Nội tiết Hà Nội cũng được đề xuất xây dựng mới với quy mô khoảng 250 giường bệnh mỗi viện.