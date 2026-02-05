Hà Nội công khai số điện thoại lãnh đạo tất cả các bệnh viện 05/02/2026 09:27

(PLO)- Ngành y tế Hà Nội công khai số điện thoại của thủ trưởng các đơn vị để người dân, người bệnh góp ý trực tiếp, qua đó tăng cường chất lượng phục vụ và chăm sóc sức khoẻ.

Sở Y tế Hà Nội vừa công bố danh sách số điện thoại đường dây nóng của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nhằm tiếp nhận phản hồi, kịp thời chấn chỉnh thái độ phục vụ và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đây là động thái quyết liệt nhằm tăng cường tính minh bạch, sự giám sát của cộng đồng đối với hoạt động của các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn Thủ đô.

Danh sách số điện thoại đường dây nóng của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội. Nguồn: SYT Hà Nội

Thông qua việc công khai này, người dân khi gặp các vấn đề về quy trình thủ tục, tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế hoặc các sự cố liên quan đến chuyên môn có thể gọi điện trực tiếp đến người đứng đầu đơn vị để được giải đáp và xử lý kịp thời.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các lãnh đạo đơn vị phải đảm bảo việc tiếp nhận thông tin từ người dân một cách thông suốt, không được né tránh hoặc phản hồi chậm trễ đối với các kiến nghị chính đáng.