Hà Nội có tân Giám đốc Sở Y tế 24/12/2025 09:23

(PLO)- Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, được bổ nhiệm là Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 23-12-2025.

Ông Nguyễn Trọng Diện là tân Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Ảnh: CDC Quảng Ninh

Ông Nguyễn Trọng Diện, sinh năm 1974, là tiến sĩ y khoa, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh năm 2018.

Trước đó, bà Trần Thị Nhị Hà là Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Tháng 3-2024, bà Nhị Hà được điều động, nhận nhiệm vụ Phó trưởng ban tại Ban Dân nguyện của Quốc hội, hiện là Phó chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Dân nguyện của Quốc hội.

Sau đó, ông Nguyễn Đình Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, được giao phụ trách, điều hành Sở Y tế cho đến nay.