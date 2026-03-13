13 học sinh nghi bị ngộ độc sau khi uống trà sữa gần trường 13/03/2026 19:47

(PLO)- 13 học sinh cấp hai ở xã miền núi TP Đà Nẵng nghi bị ngộ độc sau khi uống trà sữa mua tại quán gần trường.

Ngày 13-3, Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My (TP Đà Nẵng) đã có báo cáo ban đầu vụ việc nhiều học sinh trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Trà My) bị ngộ độc thực phẩm.

13 học sinh nghi bị ngộ độc sau khi uống trà sữa gần trường. Ảnh minh hoạ: AI

Theo báo cáo, khoảng 10 giờ 35 phút ngày 12-3, Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My tiếp nhận 13 bệnh nhân là học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi vào viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Qua khai thác thông tin từ học sinh và nhà trường, trước khi xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc, các em này đi mua và uống trà sữa tại quán TS (thôn Trung Thị, xã Trà My) vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11-3.

Đến sáng 12-3, các em xuất hiện các triệu chứng đau bụng, mệt, buồn nôn, đau đầu, nôn ra nước. Sau đó, các em được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My.

Sau khi ghi nhận vụ việc, Trung tâm Y tế khu vực đã phối hợp với các cơ quan liên quan cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường điều tra dịch tễ và xác minh vụ việc.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã lấy mẫu thực phẩm lưu là trà sữa còn lại của bệnh nhân do phụ huynh cung cấp và mẫu trà sữa quán đã chế biến ngày 11-3 gửi xét nghiệm.

Các bác sĩ hướng dẫn phụ huynh tiếp tục theo dõi sức khỏe các em tại nhà, báo cáo khi có trường hợp mới.

Nhận định ban đầu có thể các em bị ngộ độc do uống trà sữa. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể đang chờ kết quả xét nghiệm.

Theo lãnh đạo trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, hiện các em nghi bị ngộ độc thực phẩm đã ổn định sức khoẻ, đi học trở lại bình thường.