Bé 6 tuổi tử vong sau 3 tháng bị chó cắn vào tay 10/03/2026 18:41

(PLO)- Dù bị chó cắn vào tay nhưng cháu bé (6 tuổi) không được tiêm phòng dại cũng như xử lý vết thương ban đầu.

Ngày 10-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cháu bé tử vong do liên quan đến bệnh dại.

Theo đó, trường hợp tử vong là cháu CGH (6 tuổi, trú ở thôn 1, xã Kim Phú). Gia đình cháu H cho biết, khoảng tháng 12-2025, cháu bị chó cắn vào tay nhưng không ai chứng kiến.

Sau khi bị chó cắn, cháu không được xử trí vết thương, không tiêm vắc xin phòng dại. Trong vòng hơn 3 tháng nay, cháu không có biểu hiện gì bất thường.

Tuy nhiên, đến chiều ngày 9-3, cháu H có biểu hiện nôn, sủi bọt mép, kích thích nên được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Minh Hóa với chẩn đoán viêm màng não/chưa loại trừ dại.

Hình minh hoạ.

Sau đó cháu được chuyển lên Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới vào lúc 19 giờ 50 phút cùng ngày.

Ghi nhận khi nhập viện, cháu H có biểu hiện lơ mơ, kích thích, da niêm mạc hồng, bụng mềm, nôn liên tục, được chẩn đoán theo dõi viêm màng não/theo dõi bệnh dại do chó cắn và được chuyển vào khoa Hồi sức nhi để tiếp tục điều trị.

Đến 20 giờ 30 phút, bệnh nhân có triệu chứng tăng tiết đờm giải; lơ mơ kích động và sợ ánh sáng, sợ gió, sợ âm thanh, sợ nước; sốt cao liên tục. Lúc 22 giờ cùng ngày, cháu H ngưng thở, ngưng tim.

Sau khi được hồi sức, cháu có tim trở lại, gia đình xin cho bệnh nhân về. Trên đường về, cháu H đã tử vong.

Theo lãnh đạo CDC tỉnh Quảng Trị, qua xác minh tạm thời chưa ghi nhận trường hợp nào bị con chó trên cắn, ngoài ca bệnh này.

CDC tỉnh đề nghị Trung tâm Y tế khu vực Minh Hóa phối hợp với Chi cục thú Y, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn rà soát các hộ nuôi chó, mèo.

Tuyên truyền vận động nhân dân quản lý tốt đàn chó, mèo; khi bị súc vật (chó, mèo,...) cắn nên tới các cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị dự phòng, tiêm vắc xin phòng bệnh dại kịp thời.