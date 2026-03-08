Biến chứng nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ: Cảnh báo cho những người làm đẹp 08/03/2026 14:04

(PLO)- Một phụ nữ nhập viện với tình trạng nhiễm trùng vú nghiêm trọng, hoại tử diện rộng sau phẫu thuật thẩm mỹ, hiện đang phải trải qua quá trình điều trị phức tạp.

Ngày 8-3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân LTT (43 tuổi, hiện sinh sống tại Đức), nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng vú nghiêm trọng và hoại tử diện rộng.

Theo bệnh sử, khoảng hai năm trước, bệnh nhân từng phẫu thuật nâng ngực và hút mỡ tạo hình thành bụng. Do chưa hài lòng với kết quả, trong thời gian về Việt Nam, bệnh nhân tiếp tục thực hiện phẫu thuật thu nhỏ và treo sa trễ ngực tại một cơ sở y tế.

Khoảng một tháng sau ca phẫu thuật này, bệnh nhân xuất hiện các dấu hiệu bất thường gồm sốt nhẹ, sưng đau vùng vú hai bên, kèm theo chảy dịch và mủ tại vết mổ. Trong vòng hai tháng tiếp theo, bệnh nhân đã phải trải qua ba lần phẫu thuật để lấy bỏ túi độn, cắt lọc tổ chức hoại tử, làm sạch ổ áp xe và được điều trị bằng nhiều đợt kháng sinh liều cao.

Mặc dù vậy, tình trạng nhiễm trùng không có dấu hiệu cải thiện rõ rệt, đặc biệt là ở phần vú phải, buộc bệnh nhân phải chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị.

Người phụ nữ gặp biến chứng nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: BVCC

Tại thời điểm nhập viện, tình trạng của bệnh nhân được đánh giá ở mức nghiêm trọng: Vú phải sưng nề, hoại tử da diện rộng với vùng khuyết da có kích thước khoảng 5x8 cm và liên tục chảy dịch đục. Đối với vú trái, vết mổ đã liền tương đối nhưng người bệnh vẫn cảm thấy đau nhiều.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy hình ảnh ổ hoại tử và tụ dịch trong nhu mô cũng như khoang dưới tuyến vú ở cả hai bên. Từ những kết quả này, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng và áp xe vú hai bên sau phẫu thuật vú.

TS Dương Mạnh Chiến, phụ trách khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Liên chuyên khoa, người trực tiếp điều trị, nhận định đây là một trường hợp rất phức tạp. Do bệnh nhân đã trải qua nhiều lần phẫu thuật trước đó, tổn thương nhiễm trùng lan rộng trong nhu mô tuyến vú làm cho việc kiểm soát nhiễm trùng trở nên vô cùng khó khăn.

Thêm vào đó, ê-kíp điều trị gặp thách thức lớn khi không có đầy đủ hồ sơ phẫu thuật và danh mục các loại thuốc bệnh nhân đã sử dụng trước đó. Các bác sĩ phải đánh giá lại toàn diện tình trạng bệnh, bao gồm việc xác định loại vi khuẩn gây nhiễm trùng, mức độ tổn thương mô và phạm vi hoại tử nhằm xây dựng phác đồ điều trị phù hợp nhất.

Bác sĩ Chiến cũng cho biết quá trình điều trị cho bệnh nhân dự kiến sẽ phải trải qua ít nhất hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu tiên, ê-kíp điều trị phẫu thuật cắt lọc triệt để ổ áp xe, loại bỏ toàn bộ tổ chức hoại tử và các mô nhiễm trùng. Chỉ khi tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát hoàn toàn và mô hạt phát triển tốt, bệnh nhân mới có thể bước sang giai đoạn thứ hai là phẫu thuật tạo hình nhằm phục hồi lại vùng ngực.