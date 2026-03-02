Hành khách mang huyết thanh từ TP.HCM đến Huế cứu bé 7 tuổi bị rắn cạp nia cắn 02/03/2026 14:57

(PLO)- Bị rắn cạp nia cực độc cắn trong lúc ngủ, bé gái 7 tuổi rơi vào nguy kịch, liệt tứ chi, suy hô hấp.

Ngày 3-2, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa thực hiện thành công ca cấp cứu hi hữu, giành giật sự sống cho bệnh nhi 7 tuổi (ngụ A Lưới, TP Huế) bị rắn cạp nia tấn công trong lúc đang ngủ dưới nền nhà.

Bệnh nhi 7 tuổi bị rắn cạp nia tấn công được cứu sống nhờ huyết thanh. Ảnh: BVCC

Trước đó, trẻ bị rắn có khoanh trắng đen cắn vào bàn tay phải. Gia đình đã sơ cứu bằng cách garo trước khi đưa trẻ đến Trung tâm Y tế A Lưới.

Tại đây, tình trạng bệnh nhi chuyển biến xấu, rơi vào lơ mơ và suy hô hấp. Sau khi được đặt nội khí quản, trẻ được chuyển tuyến cấp cứu đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Khi nhập khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu Nhi lúc 10 giờ 5 phút sáng cùng ngày, bệnh nhi đã trong tình trạng nguy kịch: Liệt tứ chi, đồng tử giãn 5 mm và mất phản xạ ánh sáng.

Dựa trên mô tả của gia đình và triệu chứng lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị nhiễm nọc độc thần kinh cực mạnh từ rắn cạp nia.

Nhận định đây là ca bệnh khẩn cấp, Ban Giám đốc Trung tâm Nhi và khoa Dược Bệnh viện Trung ương Huế đã phối hợp chặt chẽ cùng Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) để điều phối 5 lọ huyết thanh kháng nọc rắn ngay trong đêm.

Sự hỗ trợ từ một hành khách trên chuyến bay đêm của Vietnam Airlines đã giúp số huyết thanh quý giá này kịp thời đến Huế, đảm bảo nằm trong 24 giờ vàng – thời điểm huyết thanh phát huy hiệu quả tốt nhất.

Sau 2 ngày truyền thuốc, bệnh nhi bắt đầu có dấu hiệu hồi phục với các cử động ở đầu ngón tay, ngón chân. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhi tỉnh táo hoàn toàn, cơ lực phục hồi, không để lại di chứng thần kinh.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế khuyến cáo, người dân khi bị rắn cắn cần bình tĩnh, rửa sạch vết thương, bất động chi bị cắn ở vị trí thấp hơn tim và nhanh chóng đến cơ sở y tế. Tuyệt đối không tự ý hút độc hay đắp lá cây để tránh nhiễm trùng và chậm trễ thời gian cấp cứu.