Chồng vừa sát hại vợ thì bị rắn độc cắn 02/02/2026 11:33

(PLO)- Nghi ngờ vợ ngoại tình, Tuấn ra tay sát hại vợ trong đêm. Người này ngay sau đó ra vườn, bị rắn độc cắn, ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu khiến việc xác định hung thủ gặp khó khăn.

Ngày 2-2, thông tin từ công an TP Hải Phòng cho biết đã tìm ra kẻ giết người trong vụ việc hơn 1 tháng trước tại xã Việt Khê, Hải Phòng. Theo đó, Nguyễn Minh Tuấn (43 tuổi) là chồng của nạn nhân chính là hung thủ.

Trước đó, ngày 27-12-2025, Công an xã Việt Khê nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện chị N.T.H, sinh năm 1987, trú tại thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê, TP Hải Phòng chết tại giường ngủ ở nhà riêng thuộc thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê, TP Hải Phòng.

Hiện trường vụ án có nhiều điểm bất thường, nghi bị người khác sát hại, nằm bên cạnh là Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1983 (chồng chị N.T.H) hôn mê, sùi bọt mép, chân trái có nhiều vết thương, có biểu hiện bị trúng độc được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng, nguy cơ tử vong cao.

Nguyễn Minh Tuấn thừa nhận ra tay sát hại vợ. Ảnh: CAHP

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Việt Khê và các cơ quan liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh vụ việc.

Do tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, kết quả điều tra ban đầu chưa xác định được đối tượng gây án. Phòng Cảnh sát Hình sự sau đó đã chủ động báo cáo, cho xác lập Chuyên án truy xét.

Sau hơn một tháng tập trung đấu tranh chuyên án, với các chứng cứ, tài liệu thu thập được và trước những lập luận sắc bén của các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, Nguyễn Minh Tuấn đã phải khai nhận hành vi phạm tội.

Do nghi ngờ vợ ngoại tình nên đêm ngày 26-12-2025, giữa vợ chồng Tuấn xảy ra mâu thuẫn. Bức xúc trước thái độ, thách thức của chị N.T.H, Tuấn đã dùng chăn chèn cổ, dùng 2 chân ghì chặt hai bên mạn sườn của N.T.H, không cho chị giãy giụa, dùng hai tay bóp cổ nạn nhân đến tắt thở.

Sau khi sát hại vợ, Tuấn đi ra vườn phía sau nhà thì bị rắn độc cắn nên phải bò vào nhà sau đó bị ngất.