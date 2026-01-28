Tòa tuyên tử hình kẻ sát hại vợ cũ và mẹ vợ sau mâu thuẫn giành quyền thăm con 28/01/2026 14:14

(PLO)- Bất mãn vì không được đưa con về nhà nội chơi sau khi ly hôn, Phan Văn Phú đã ra tay sát hại vợ cũ cùng mẹ vợ, đồng thời khiến người em vợ trọng thương.

Ngày 28-1, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Văn Phú (34 tuổi, trú xã Đan Điền, TP Huế) về các tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn vợ chồng kéo dài, tháng 2-2024, Phú và chị TTKC (30 tuổi, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) được TAND huyện Quảng Điền giải quyết cho ly hôn.

Con chung là cháu PTMK (6 tuổi) được giao cho chị TTKC trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng. Phú được quyền thăm nom theo quy định pháp luật.

Bị cáo Phú tại tòa.

Ngày 6-6-2025, Chi cục Thi hành án dân sự quận Thuận Hóa tổ chức cho Phú thăm con tại trụ sở.

Sau buổi gặp, Phú yêu cầu đưa cháu Khang về thăm ông bà nội ở xã Đan Điền nhưng chị C không đồng ý, chỉ cho phép ông bà nội đến thăm cháu tại nhà chị.

Bất mãn, Phú quay lại nhà chị C buông lời đe dọa "Chuẩn bị bốn cái quan tài đi" rồi rời đi.

Trên đường về Phú mua một con dao, một can nhựa 5 lít cất trong ba lô. Sáng sớm ngày 7-6-2025, Phú điều khiển xe mô tô từ nhà đến nhà chị C, trên đường ghé cây xăng mua thêm 5 lít xăng mang theo cùng con dao.

Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, Phú đi vào nhà chị C từ lối cửa sau và tiếp tục yêu cầu chở con về nhưng không được đồng ý.

Sau đó Phú đã ra tay khiến bà NTC (mẹ ruột chị C) và chị C tử vong. Còn anh TH (21 tuổi, em ruột chị C) bị thương tích 26%, để lại di chứng nặng nề về thể chất và tinh thần.

Gây án xong, Phú ném hung khí và ba lô lên mái tôn một ngôi nhà gần đó rồi đến Công an phường Xuân Phú đầu thú.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Phú mang tính côn đồ, hung hãn. Thể hiện sự coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng quyền sống của người khác. Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm mất trật tự, an toàn xã hội.

Việc bị cáo sử dụng hung khí nguy hiểm, tấn công liên tiếp nhiều người, trong đó có phụ nữ, người thân của vợ cũ, cho thấy mức độ nguy hiểm cao, cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, các chứng cứ, lời khai tại phiên tòa và đánh giá đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phú 10 năm tù đối với tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; mức án tử hình về tội giết người.

Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình.