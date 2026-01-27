Tòa tuyên tử hình kẻ truy sát gia đình hàng xóm 27/01/2026 15:50

(PLO)- Chỉ vì những xích mích nhỏ nhặt trong sinh hoạt, bị cáo Vương Chấn An đã truy sát cả gia đình hàng xóm và khiến một người tử vong...

Ngày 27-1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vương Chấn An (36 tuổi) tử hình về tội giết người.

Theo cáo trạng, An và vợ chồng anh NXH, chị NTMT là hàng xóm. Quá trình sinh sống, hai bên có nhiều xích mích trong sinh hoạt.

Khoảng 23 giờ ngày 3-4-2024, sau khi nhậu xong, An đến nhà anh H để nói chuyện và xảy ra cự cãi. An về nhà lấy kéo và quay lại tìm anh H.

Bị cáo Vương Chấn An tại tòa. Ảnh: NGUYỄN DUY

Lúc này, bà LTKL nghe thấy có tiếng người cãi nhau nên ra xem. Khi thấy anh H đang đứng trước nhà, An xông tới đâm liên tiếp nhiều nhát vào người của anh H.

Chị T thấy anh H bị đâm nên dùng cây lau nhà đánh An. An quay người lại xông tới dùng kéo đâm vào vùng cổ bên trái của chị T. An nhìn thấy bà L đang ở gần đó nên cầm kéo đâm một nhát về phía bà L nhưng không trúng và khiến bà L té ngã đập đầu vào tường nhà.

An tiếp tục cầm hung khí đuổi theo anh H, khi An đuổi theo kịp anh H liền đâm tiếp một nhát về phía anh nhưng không trúng, cả hai té ngã. An liền đứng dậy dùng kéo đâm liên tiếp 2 cái trúng vào người anh H.

Khi được người dân chạy đến can ngăn, An tiếp tục chửi bới và sau đó rời khỏi hiện trường.

Hậu quả, chị T tử vong, anh H và bà L được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Tại phiên xét xử, bị cáo An cho rằng không truy đuổi anh H đến cùng. Bị cáo An không đồng ý với mức bồi thường 500 triệu chu cấp cho con của chị T và 100 triệu tiền bồi thường cho anh H. Tuy nhiên, sau cùng, bị cáo đã đổi ý và đồng ý bồi thường cho các bị hại khoản tiền trên.

Đại diện VKSND TP.HCM đã bác bỏ toàn bộ lời khai của bị cáo tại tòa và khẳng định cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội.

Theo VKS, hành vi của bị cáo An là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội; thể hiện bản chất côn đồ, hung hãn, với ý định tước đoạt cả mạng sống của anh Hậu nhưng không thành. Việc anh H không tử vong là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo và do được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hành vi của bị cáo An đã thể hiện tính chất tàn bạo, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng và sức khoẻ con người, gây hoang mang với dư luận xã hội, cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.