Án mạng từ việc thấy người yêu nhắn tin với phụ nữ khác 26/01/2026 14:29

(PLO)- Trong lúc tức giận, bị cáo Quyền đã dùng dao sát hại người yêu.

Ngày 26-1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Thị Mộng Quyền (25 tuổi, ngụ Đồng Tháp) 28 năm tù về các tội giết người, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Văn Út (39 tuổi, ngụ Đồng Tháp) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2023, Quyền và anh Lê Văn S sống chung với nhau như vợ chồng tại một phòng trọ ở xã Bình Hưng, TP.HCM.

Bị cáo Phan Thị Mộng Quyền. Ảnh: SONG MAI

Khoảng 00 giờ 20 phút ngày 2-4-2024, Quyền nhắn tin cho Nguyễn Văn Út mua 3 triệu đồng ma túy loại Ketamine. Út đã mua ma túy và mang đến giao cho Quyền. Sau đó, Quyền mang ma túy lên phòng và cùng anh S sử dụng hết.

Đến khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, Quyền tiếp tục nhắn tin mua 5,5 triệu đồng ma túy loại Ketamine của Nguyễn Văn Út và rủ thêm 2 người bạn đến phòng để dự sinh nhật của S.

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, Quyền thấy S nhắn tin với người phụ nữ khác nên chửi S. Lúc này, S đánh Quyền rồi bỏ đi ra ngoài.

Bực tức nên Quyền chạy vào bếp lấy 1 con dao rồi đuổi theo S. Khi đuổi kịp, Quyền kề vào cổ S chửi mắng, hăm dọa sẽ giết S.

Trong lúc tức giận, Quyền đã đâm một nhát vào vùng cổ bên trái của anh S khiến anh này ngã gục xuống đường. Anh S được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.