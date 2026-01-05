Giết người yêu rồi về nhà tự tử, nam thanh niên thoát chết vì... dao cùn 05/01/2026 16:02

TAND tỉnh Đắk Lắk vừa tuyên phạt Nguyễn Hùng Huynh (25 tuổi, ngụ xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk) tù chung thân về tội giết người, ba năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp hình phạt tù chung thân.

Nguyễn Hùng Huynh tại thời điểm bị bắt. Ảnh: T.T

Bản án xác định: từ tháng 10-2022, Huynh và chị ĐTYN (20 tuổi, ngụ cùng địa phương) có quan hệ tình cảm với nhau.

Khoảng đầu tháng 2-2025, chị N đòi chia tay vì xảy ra mâu thuẫn với Huynh. Sáng 6-3-2025, Huynh đi đến nhà gặp chị N, hỏi: “Anh làm gì mà em đối xử với anh như thế?”. Sau đó hai người xảy ra cãi vã.

Huynh về nhà lấy hai con dao giấu trong tay áo khoác rồi quay lại nhà chị N. Tại đây, Huynh dùng dao đâm chị N tử vong. Sau đó, Huynh về nhà, lấy dao tự sát nhưng dao cùn nên chỉ xây xát vùng cổ. Sau đó, Huynh đến Công an xã Ea M’nang đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Huynh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.