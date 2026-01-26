Sau va chạm với con chó, thanh niên chém 2 cha con hàng xóm thương vong 26/01/2026 15:03

(PLO)- Sau khi va chạm với con chó, bị cáo Linh E chém anh Rom tử vong, chém cha anh Rom bị thương nặng.

Ngày 26-1, TAND tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù chung thân bị cáo Chau Linh E (32 tuổi) về tội giết người.

Theo cáo trạng, trước đó, gia đình Linh E có mâu thuẫn với anh Nèang Rom (41 tuổi). Khoảng 16 giờ 40 phút ngày 17-6-2025, sau khi uống rượu, Linh E điều khiển xe chạy về nhà thì va chạm với con chó của anh Rom dẫn đến cả hai cự cãi.

Bị cáo Chau Linh E tại phiên tòa

Trong lúc lời qua tiếng lại, anh Rom dùng tay đánh vào mặt của Linh E. Tức giận, Linh E liền lấy cây búa đang treo trên xe xông đến chém anh Rom nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, cổ khiến anh Rom tử vong tại chỗ.

Thấy con bị đánh, ông Chau Ao (65 tuổi) ra can ngăn, cũng bị Linh E cầm búa chém nhiều nhát bị thương tích 54%. Sau khi gây án, Linh E đã đến Công an xã An Cư đầu thú.