Thanh niên dùng kiếm chém người 09/12/2025 18:34

(PLO)- Ngoài bị khởi tố tội cố ý gây thương tích, Nguyễn Hoài Linh còn bị khởi tố về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Chiều 12-9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoài Linh (28 tuổi, trú tại xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích và tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Hoài Linh bị khởi tố về hai tội danh.

Trước đó, Khoảng 23 giờ 2-10, Linh cùng Phan Văn Bảo (27 tuổi, trú xã Nghi Xuân) có mâu thuẫn với ĐNV (17 tuổi, trú tại thôn Xuân Áng, xã Nghi Xuân).

Thay vì giải quyết mâu thuẫn bằng lời nói, Linh dùng kiếm sắc tấn công anh V.

Nạn nhân V bị thương nặng và phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nghi Xuân đã khẩn trương vào cuộc, tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc rồi chuyển hồ sơ lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can về hai tội danh nêu trên.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) số 42/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, các loại vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc dao có tính sát thương cao, khi được sử dụng trái pháp luật nhằm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người, sẽ bị xem là vũ khí quân dụng.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.