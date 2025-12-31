2 vợ chồng ở Quảng Trị đến công an Hà Tĩnh đầu thú vì buôn bán pháo lậu 31/12/2025 19:38

Ngày 31-12, VKSND Khu vực 1 (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thùy, Trần Quốc Toàn và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quốc Toàn về tội buôn bán hàng cấm.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Thị Thùy (49 tuổi, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) mua pháo từ một người không quen biết sống tại khu vực xã Lao Bảo.

Sau khi mua pháo về, Thùy cất giấu pháo tại nhà và quán tạp hóa tại thôn Trúc Khê, xã Hiếu Giang do Thùy làm chủ và bán pháo qua tài khoản Zalo.

Cơ quan CSĐT bắt tạm giam Trần Quốc Toàn. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Để phục vụ hoạt động buôn bán pháo, Thùy nhờ chồng mình là Trần Quốc Toàn (50 tuổi) giúp cất giấu pháo trong nhà, đóng gói và giao pháo cho khách.

Nhận thức được hành vi của mình, ngày 28-12, Nguyễn Thị Thùy và Trần Quốc Toàn đã tự nguyện đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đồng thời, tự nguyện giao nộp tổng cộng sáu giàn pháo loại 49 ống, 11 giàn pháo loại 36 ống và một túi pháo bi với tổng khối lượng pháo là 26,4 kg.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định tổng số pháo các đối tượng giao nộp là pháo có đầy đủ tính năng của pháo nổ, có chứa thuốc pháo và khi bị kích thích hoặc đốt có gây tiếng nổ, tổng khối lượng là 26,4 kg.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định.