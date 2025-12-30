Công an xử lý nhiều người chia sẻ bài viết của nhóm phản động Lê Trung Khoa 30/12/2025 17:41

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Trị xác định nhiều người dân vì chủ quan, không tìm hiểu kỹ nên bị nhóm phản động lừa dối bằng các bài viết trên mạng xã hội.

Ngày 30-12, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đã mời nhiều người dân làm việc và xử lý khi chia sẻ các bài viết xuyên tạc, bịa đặt nhằm chống phá nhà nước của Lê Trung Khoa.

Trước đó, có một số người dân do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin nên đã chia sẻ các video AI, các tài liệu do nhóm phản động Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài biên tập.

Công an làm việc với người dân chia sẻ bài viết sai sự thật.

Công an tỉnh Quảng Trị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp người dân trên địa bàn vi phạm do thiếu hiểu biết, thiếu kiểm chứng.

Quá trình làm việc, các trường hợp trên đã nhận thức được hành vi vi phạm, thừa nhận sai sót của bản thân khi đã không kiểm chứng nội dung trước khi đăng tải lên mạng xã hội gây ảnh hưởng tiêu cực.

Nhiều người dân nhận thức được hành vi của bản thân sau khi được công an giải thích.

Đồng thời cam kết không tái phạm và chấp hành các hình thức xử lý của cơ quan chức năng.

Dự kiến ngày mai 31-12, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm bị can Lê Trung Khoa (54 tuổi, quê Thanh Hóa, nơi cư trú trước khi xuất cảnh tại phường Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Văn Đài (56 tuổi, quê Hưng Yên, nơi thường trú trước khi xuất cảnh tại phường Bạch Mai, Hà Nội).

Cả hai bị can này bị xét xử vắng mặt vì đang bỏ trốn, bị Bộ Công an truy nã cùng về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.