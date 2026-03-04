Hải quân sân bay Nội Bài phát hiện 5 hành khách cất giấu gần 13 kg kim loại nghi là vàng 04/03/2026 13:34

(PLO)- Liên tiếp trong hai ngày, lực lượng Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện 5 hành khách nhập cảnh cất giấu gần 13kg kim loại nghi là vàng.

Theo thông tin từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), thực hiện chỉ đạo tăng cường phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ: thu thập, phân tích thông tin quản lý rủi ro với hành khách và chuyến bay trọng điểm; phối hợp với hãng hàng không rà soát danh sách hành khách đến từ các quốc gia có rủi ro cao; tăng cường soi chiếu hành lý và kiểm tra trực quan tại khu vực cửa hải quan.

Theo đó, ngày 2 và 3-3, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện 5 trường hợp hành khách nhập cảnh vào Việt Nam cất giấu gần 13kg kim loại màu vàng, nghi là vàng.

Các đối tượng vận chuyển kim loại nghi là vàng qua Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: CHQ

Cụ thể, khoảng 9h40, ngày 3-3, tại khu vực cửa hải quan số 3, 6 và 7, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện nghi vấn 4 hành khách không thực hiện khai báo hải quan và qua soi chiếu có nhiều nghi vấn.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã phối hợp với Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP Hà Nội) kiểm tra.

Kết quả, hành khách P.T.H cất giấu trong áo ngực trên người và đũng quần lót 10 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng, nặng khoảng 5kg. Còn hành khách V.T.M cất giấu dưới đũng quần lót 5 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng, nặng khoảng 1,1kg.

Một hành khách khác, tên N.V.L giấu dưới đũng quần lót 6 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng, nặng khoảng 3,5kg; hành khách S.M.H giấu dưới đũng quần lót và đeo trên tay 7 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng, nặng khoảng 2,7kg.

Các hành khách trên nhập cảnh từ Đài Loan (Trung Quốc) vào Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài.

Kim loại nghi là vàng được các đối tượng cất giấu trong người. Ảnh: CHQ

Trước đó, rạng sáng ngày 2-3, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện hành khách N.T.Q nhập cảnh từ Hàn Quốc về Nội Bài có nhiều điểm nghi vấn, không thực hiện khai báo hải quan.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội cùng tiến hành kiểm tra hành lý của bà Q. và phát hiện dưới đũng quần lót của hành khách 5 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng có trọng lượng khoảng 561g.

Như vậy, chỉ trong vòng 48 giờ, tổng khối lượng kim loại nghi là vàng bị phát hiện tại sân bay quốc tế Nội Bài lên tới gần 13kg.

Các vụ việc đang được cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy định.