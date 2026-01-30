Một phụ nữ trốn truy nã quốc tế bị bắt khi vừa nhập cảnh về Việt Nam 30/01/2026 16:53

PLO)- Sau 6 năm lẩn trốn qua nhiều quốc gia tại châu Âu và châu Mỹ, Bùi Thị Thu Hồng đã bị bắt giữ khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.

Ngày 30-1, Phòng An ninh điều tra Công an TP Huế cho biết đơn vị vừa bắt giữ thành công Bùi Thị Thu Hồng (40 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk). Đây là người bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Bùi Thị Thu Hồng bị bắt giữ khi vừa nhập cảnh về Việt Nam

Theo hồ sơ điều tra, tháng 12-2018, Hồng cùng chồng và một người khác tổ chức cho 4 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang các nước, sau đó trốn ở lại Mỹ lao động bất hợp pháp. Nhóm này gồm 3 người trú tại TP Huế và 1 người trú tại tỉnh Nghệ An.

Cùng thời điểm, Hồng tiếp tục tổ chức cho 2 công dân trú tại TP.HCM và tỉnh Vĩnh Long trốn sang Hàn Quốc để ở lại làm việc trái phép.

Đến giữa tháng 9-2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Bùi Thị Thu Hồng cùng 2 đồng phạm. Nhóm này bị khởi tố về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là xã Phú Vinh, TP Huế).

Tuy nhiên, Bùi Thị Thu Hồng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Hồng xuất cảnh sang nhiều nước tại châu Âu và châu Mỹ, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để trốn tránh.

Sau 6 năm truy tìm, đến ngày 28-1, Phòng An ninh điều tra xác định Hồng sẽ về Việt Nam thăm thân. Đơn vị đã phối hợp với các đồn biên phòng cửa khẩu, công an các địa phương tổ chức đón lõng.

Khoảng 5 giờ sáng 28-1-2026, khi Hồng nhập cảnh về Việt Nam qua một cửa khẩu phụ tại tỉnh An Giang, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hồng khai nhận sau khi bỏ trốn đã sang các nước châu Âu và châu Mỹ lao động tự do. Đến năm 2022, Hồng sang Campuchia làm phiên dịch cho các tour lữ hành và các công ty lừa đảo.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.