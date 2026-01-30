Say rượu chạy xe tông người đi bộ, người đàn ông ở Huế bị bắt giam 30/01/2026 10:11

(PLO)- Dù chưa có giấy phép lái xe và đã sử dụng rượu bia, người đàn ông vẫn chạy xe máy gây tai nạn khiến một người đi bộ bị thương nặng.

Ngày 30-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Thanh (34 tuổi, trú tại phường Kim Long, TP Huế) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 20-9-2025, sau khi sử dụng rượu bia, Thanh chạy xe máy trên đường Văn Thánh theo hướng từ chùa Thiên Mụ đi Quốc lộ 1A.

Phan Văn Thanh chưa có giấy phép lái xe và đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển xe mô tô gây tai nạn khiến một người đi bộ bị thương nặng.

Do thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ, Thanh đã va chạm với một người dân đang đi bộ qua đường. Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị thương tích nặng, tỉ lệ thương tật 86%.

Kiểm tra tại thời điểm xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng xác định Thanh có nồng độ cồn trong máu. Đồng thời, Thanh chưa có giấy phép lái xe mô tô theo quy định.

Hiện Cơ quan CSĐT tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.