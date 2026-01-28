Bắt tạm giam tài xế gây tai nạn trên cao tốc Bắc - Nam làm 4 người tử vong 28/01/2026 17:41

Ngày 28-1, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế xe khách gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Bắc – Nam khiến 4 người tử vong.

Theo đó, bị can là Phan Văn Trường (SN 1986, trú thôn Trại Tiểu, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Người này bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn Thanh Hóa, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 4 người thiệt mạng. Hiện Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương. Ảnh: CATH cung cấp

Trước đó như PLO đưa tin, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 14-1, tại Km 334+300 đường cao tốc Bắc – Nam theo hướng Nghệ An đi Hà Nội, đoạn qua thôn Nhạ Lộc, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ô tô khách 38C - 229.33, do Phan Văn Trường (40 tuổi), ngụ tỉnh Hà Tĩnh điều khiển, lưu thông theo hướng Nghệ An - Hà Nội đã đâm va vào đuôi rơ mooc biển kiểm soát 35RM-005.20 của xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 35A-463.11 đang dừng đỗ trên làn ngoài, giáp lề đường bên phải.

Sau cú va chạm, xe ô tô khách xoay ngang trên làn trong, sát dải phân cách cứng theo chiều di chuyển. Ngay sau đó, xe ô tô đầu kéo khác mang BKS 36C-111.46, kéo theo rơ mooc BKS 36RM - 001.36 đi phía sau đã không phanh kịp và đâm va trực diện vào đuôi rơ mooc 35RM - 005.20.

Hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, 6 người bị thương, 3 phương tiện bị hư hỏng. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục, điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.