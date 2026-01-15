Công an Thanh Hóa thông tin việc điều tra vụ tai nạn 4 người chết trên cao tốc 15/01/2026 16:11

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện các thủ tục, quy trình để xem xét khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 làm 4 người tử vong.

Chiều 15-1, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Tại buổi họp báo, nhiều phóng viên đặt câu hỏi với lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa liên quan đến vụ tai nạn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 xảy ra vào rạng sáng 14-1.

Trả lời vấn đề này, Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua kiểm tra, các tài xế liên quan không có nồng độ cồn, không sử dụng ma túy và các chất kích thích khác.

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Hiện nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện các thủ tục, quy trình để khởi tố vụ án với lỗi không chú ý quan sát, không đảm bảo khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông, Đại tá Trần Thái Quang Hoàng thông tin.

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 rạng sáng 14-1, tại Km334+300 cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45, đoạn qua xã Đồng Tiến (Thanh Hóa) xảy ra tai nạn giữa 3 ô tô.

Thời điểm trên, xe khách 16 chỗ biển kiểm soát 38C-229.33 do Phan Văn Trường điều khiển chở 9 người, lưu thông hướng Nghệ An – Hà Nội, đã đâm vào phía sau rơ moóc biển kiểm soát 35RM-005.20 của xe đầu kéo 35A-463.11 do Bùi Văn Hồi (36 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển đang dừng đỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 14-1. Ảnh: CATH cung cấp

Sau cú va chạm, xe khách xoay ngang và tiếp tục bị xe đầu kéo biển kiểm soát 36C-111.46 do Trịnh Khắc Hưng điều khiển tông vào từ phía sau. Hậu quả làm 4 người tử vong (2 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện) và 6 người bị thương. Ba phương tiện hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.