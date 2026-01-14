Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa, 4 người tử vong 14/01/2026 09:22

(PLO)- Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa khiến 4 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương, 3 ô tô bị hư hỏng nặng.

Sáng sớm 14-1, trên tuyến cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ba ô tô, làm 4 người tử vong và nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4g10 tại Km334+350, trên cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 theo hướng Nghệ An đi Hà Nội, thuộc xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa giữa ba ô tô mang biển kiểm soát 35A-463.11, 38C-229.33 và một xe ô tô (chưa xác định BKS) đã va chạm liên hoàn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: NVT

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương đang được cấp cứu tại Thanh Hóa.

Theo cơ quan chức năng, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đồng thời đưa người bị thương đi cấp cấp cứu, tiến hành giải cứu người mắc kẹt còn lại. Ba xe ô tô sau vụ tai nạn bị hư hỏng

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: NVT

Sau vụ tai nạn, giao thông qua khu vực bị hạn chế hai làn xe. Đội vận hành tuyến cao tốc đã phối hợp với lực lượng Đội 3 – Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức phân luồng, điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn thời tiết khô ráo, không mưa, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ, mặt đường bình thường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.