Sức khỏe 4 người bị thương sau vụ xe khách gặp nạn trên cao tốc qua Thanh Hóa 14/01/2026 14:09

(PLO)- 4 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Bắc – Nam đoạn qua xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa đã được chuyển ra Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Chiều 14-1, trao đổi với PLO, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong buổi sáng cùng ngày đơn vị đã tiếp nhận 4 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua thôn Nhạ Lộc, xã Đồng Tiến).

Theo đó, 1 nạn nhân chuyển đến bệnh viện và tiếp tục được chuyển thẳng ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị do bị thương nặng. 3 nạn nhân còn lại được các bác sĩ Bệnh viện sơ cứu ban đầu, nhưng sau đó người thân có nguyện vọng chuyển họ ra Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đánh giá ban đầu 3 nạn nhân không bị tổn thương quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc chuyển viện được thực hiện theo đề nghị của gia đình nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác điều trị, cứu chữa bệnh nhân.

Lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: CTV

Trước đó, PLO đưa tin Khoảng 3 giờ 40 phút sáng 14-1, tại Km334+300 cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 (cao tốc Bắc - Nam), đoạn qua thôn Nhạ Lộc, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô, làm 4 người tử vong và nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô biển số 38C-229.33 do tài xế Phan Văn Trường (40 tuổi, trú xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, chở theo 11 người, lưu thông theo hướng Nghệ An – Hà Nội thì va chạm với xe ô tô biển số 35A-463.11 do anh Bùi Văn Hồi (36 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển, đang dừng đỗ phía trước.

Ngay sau đó, xe ô tô biển số 36RM-001.36 do anh Trịnh Khắc Hưng (37 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển từ phía sau lao tới, tiếp tục va chạm với hai xe trên, gây tai nạn nghiêm trọng.

Hậu quả, 2 người trên xe 38C-229.33 tử vong tại chỗ, 2 người khác tử vong trên đường đi cấp cứu; 5 người bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị. Cả 3 xe ô tô đều bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương. Ảnh: NVT

Sau tai nạn, giao thông qua khu vực bị hạn chế hai làn xe. Đội vận hành tuyến cao tốc đã phối hợp với Đội 3 – Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn thời tiết khô ráo, không mưa, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ, mặt đường bình thường. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.