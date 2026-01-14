Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Bắc – Nam qua Thanh Hóa, khiến 4 người tử vong 14/01/2026 12:51

(PLO)- Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa khiến 4 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương, 3 ô tô bị hư hỏng nặng.

Khoảng 3g40 sáng 14-1, tại Km334+300 cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45, đoạn qua thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô, làm 4 người tử vong và nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô biển số 38C-229.33 do tài xế Phan Văn Trường (40 tuổi, trú xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, chở theo 11 người, lưu thông theo hướng Nghệ An – Hà Nội thì va chạm với xe ô tô biển số 35A-463.11 do anh Bùi Văn Hồi (36 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển, đang dừng đỗ phía trước.

Ngay sau đó, xe ô tô biển số 36RM-001.36 do anh Trịnh Khắc Hưng (37 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển từ phía sau lao tới, tiếp tục va chạm với hai xe trên, gây tai nạn nghiêm trọng.

Hậu quả, 2 người trên xe 38C-229.33 tử vong tại chỗ, 2 người khác tử vong trên đường đi cấp cứu; 5 người bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị. Cả 3 xe ô tô đều bị hư hỏng nặng.

Sau tai nạn, giao thông qua khu vực bị hạn chế hai làn xe. Đội vận hành tuyến cao tốc đã phối hợp với Đội 3 – Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn thời tiết khô ráo, không mưa, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ, mặt đường bình thường. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 4 người chết nhiều người bị thương trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Hình ảnh xe ô tô chở 11 người trên xe sau khi bị ô tô tải tông vào. Ảnh: NVT

Xe cứu hộ được đưa đến hiện trường giải tỏa ách tắc trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45. Ảnh: CTV

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông trên cao tốc. Ảnh: CTV

Sau vụ tai nạn các xe ô tô đã được đưa khỏi hiện trường lúc khoảng 10g sáng cùng ngày. Ảnh: ĐẶNG TRUNG