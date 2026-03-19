Tạm giữ thanh niên rủ bé gái vào nhà nghỉ ‘tâm sự’ 19/03/2026 16:20

(PLO)- Nhóm thanh thiếu niên ở Gia Lai rủ hai bé gái vào nhà nghỉ rồi thực hiện hành vi quan hệ.

Ngày 19-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự Võ Thanh Hoàng (18 tuổi, ngụ xã An Lương, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Công an kiểm tra, phát hiện nhóm thanh thiếu niên trong nhà nghỉ. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 17-3, Công an xã Bình Dương kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn, phát hiện Hoàng cùng nhóm bạn gồm: NTD (18 tuổi, ngụ xã An Lương), ĐSN (16 tuổi, ngụ xã Phù Mỹ Nam) cùng hai bé gái sinh năm 2013 và 2012 thuê hai phòng nghỉ tại đây.

Công an xác định nhóm của Hoàng quen biết hai bé gái qua mạng xã hội và thuê phòng nghỉ từ đêm 16-3. Tại đây, Hoàng đã quan hệ với bé gái sinh năm 2013; ĐSN quan hệ với bé gái sinh năm 2012.

Theo Cơ quan CSĐT, Hoàng quan hệ với bé gái chưa đủ 13 tuổi nên thuộc trường hợp hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

ĐSN quan hệ với bé gái trên 13 tuổi nhưng do ĐSN chưa đủ 18 tuổi nên không bị xử lý về hành vi giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi.