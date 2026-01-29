Tòa tuyên án thanh niên hiếp dâm, cướp tài sản của bé gái bán vé số 29/01/2026 14:09

(PLO)- Sau khi ra tù được khoảng 3 tháng, bị cáo Nguyễn Hữu Truyền tiếp tục hiếp dâm, cướp tài sản của bé gái bán vé số.

Ngày 29-1, TAND TPHCM đã tuyên án bị cáo Nguyễn Hữu Truyền (26 tuổi) 26 năm tù về hai tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2023, Truyền bị TAND huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cũ, xử phạt 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Ngày 13-8-2024, Truyền ra tù và đến TP.HCM sinh sống.

Vào sáng 12-11-2024, khi đang di chuyển trên Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, TP.HCM, Truyền gặp em TTBN (sinh năm 2010) đang đi bộ bán vé số dạo.

Bị cáo Nguyễn Hữu Truyền tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Truyền chạy xe đến tiếp cận mua 2 tờ vé số của em N rồi nảy sinh ý định hiếp dâm bị hại. Truyền kêu em N lên xe để Truyền chở đến nhà bạn để người này mua hết vé số.

Tin lời nên em N lên xe để Truyền chở đi. Truyền liền chở em N đến một khách sạn gần đó với ý định thuê phòng để thực hiện hành vi hiếp dâm. Em N không đồng ý vào khách sạn nên Truyền bực tức và kêu em N lên xe để Truyền chở về.

Trên đường về, Truyền dừng xe lại và yêu cầu em N đưa hết tiền và vé số. Em N hoảng sợ nên đã đưa 170.000 đồng và 51 tờ vé số cho Truyền. Sau đó, Truyền tiếp tục chở em N đến bãi đất trống và hai lần thực hiện hành vi giao cấu với em N.

Lúc này, người dân gần đó phát hiện nên Truyền nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

HĐXX nhận định hành vi của Truyền là đặc biệt nguy hiểm, phạm tội nhiều lần, một lúc phạm nhiều tội và thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Thời điểm bị xâm hại, nạn nhân mới chỉ 14 tuổi 26 ngày nên cần phải xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục.