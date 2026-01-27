Siết cổ cô gái đến bất tỉnh sau khi ‘vui vẻ’ trong nhà trọ để ‘xù’ tiền 27/01/2026 16:28

(PLO)- Không có tiền trả sau khi "vui vẻ", thanh niên ở Đồng Tháp nảy sinh ý định sát hại cô gái để quỵt tiền và cướp tài sản của nạn nhân.

Ngày 27-1, tin từ VKSND Khu vực 7, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Vũ (23 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về tội cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Vũ nghiện ma túy và không có nghề nghiệp ổn định. Khoảng 21 giờ 30 ngày 13-1, sau khi nhậu và sử dụng ma túy, Vũ đến quán nước ở xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp thỏa thuận “vui vẻ” với chị M, giá 400 ngàn đồng một lần.

Cả hai đi đến nhà trọ gần đó thuê phòng rồi quan hệ. Do không có tiền trả nên Vũ nảy sinh ý định giết chị M để quỵt tiền.

Căn phòng nơi xảy ra vụ án.

Vũ bị bắt giữ

Vũ giả vờ nói muốn ra quầy lễ tân hỏi mật khẩu wifi để chuyển tiền cho chị M. Lúc chị M. đang mở cửa, Vũ dùng khăn vải có sẵn trong phòng trọ siết cổ nạn nhân đến bất tỉnh.

Nghĩ chị M. đã chết, Vũ lấy điện thoại di động và 500.000 đồng đã đưa cho chị M. trước đó rồi rời khỏi phòng trọ.

Lúc này chị M. tỉnh lại, chạy ra phía trước tri hô. Người dân đuổi bắt được Vũ và báo Công an xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.