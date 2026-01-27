Bắt giữ thanh niên gây ra nhiều vụ cướp từ tin cảnh báo trên mạng 27/01/2026 10:49

(PLO)- Từ thông tin cảnh báo người dân đăng tải trên mạng xã hội, Công an TP Cần Thơ nhanh chóng truy xét, bắt giữ Huỳnh Khánh Duy. Người này khai nhận đã gây ra nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn.

Ngày 27-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự Huỳnh Khánh Duy (21 tuổi, ngụ phường Vị Thanh, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phát hiện một số bài viết phản ánh đối tượng cướp tài sản trên địa bàn xã Vị Thủy và phường Vị Thanh.

Từ tin cảnh báo trên mạng, Công an Cần Thơ đã bắt thanh niên gây nhiều vụ cướp tài sản

Xác minh thông tin, cơ quan công an làm việc với chủ tài khoản đăng tải là chị TTKH (ngụ xã Vị Thủy). Chị H. cho biết tối 22-1-2026, khi đang trên đường về nhà thì bị một nam thanh niên chặn đầu xe, dùng dao khống chế, cướp 900.000 đồng. Sau vụ việc, chị H. đăng thông tin lên mạng xã hội để cảnh báo người dân.

Sau 24 giờ truy xét, lực lượng chức năng phối hợp công an các địa phương xác định nghi phạm là Duy. Tại cơ quan điều tra, Duy thừa nhận ngoài vụ cướp trên còn thực hiện thêm 5 vụ cướp tài sản tại nhiều địa bàn khác nhau.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ việc liên quan theo quy định.

Công an TP Cần Thơ thông báo ai là bị hại của đối tượng Nguyễn Huỳnh Khánh Duy liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế) hoặc điều tra viên Nguyễn Cảnh Dương, số điện thoại 0904.479.689 để giải quyết.