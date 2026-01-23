Khen thưởng 4 công an xã phá nhanh vụ cướp tài sản tại Thế giới Di động 23/01/2026 14:02

(PLO)- Chỉ sau 2 giờ gây án, thủ phạm dùng dao đe dọa cướp tài sản tại cửa hàng Thế giới Di động ở Lâm Đồng đã bị bắt giữ.

Ngày 23-1, tin từ Công an xã Đơn Dương cho biết Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định khen thưởng đối với tập thể Công an xã Đơn Dương và bốn cán bộ, chiến sĩ công an xã do đã có thành tích phá nhanh vụ cướp tài sản tại cửa hàng Thế giới Di động ở Đơn Dương.

Chủ tịch UBND xã Đơn Dương tặng giấy khen cho cán bộ, chiến sĩ Công an xã.

Theo hồ sơ, vào ngày 1-12-2025, Công an xã Đơn Dương tiếp nhận tin báo của nhân viên cửa hàng Thế giới Di động tại thôn Thạnh Nghĩa, xã Đơn Dương về việc một thanh niên dùng dao đe dọa cướp hai điện thoại di động hiệu Oppo Find X9, tổng trị giá gần 54 triệu đồng rồi điều khiển xe mô tô bỏ trốn.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Đơn Dương đã khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và công an các xã lân cận để truy xét.

Chỉ sau khoảng 2 giờ gây án, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ đối tượng tại nhà riêng. Công an xã Đơn Dương đã bàn giao đối tượng cùng hồ sơ vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Thành tích phá nhanh vụ cướp tài sản thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an xã Đơn Dương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trước khi nhận bằng khen từ Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND xã Đơn Dương đã tổ chức biểu dương, trao giấy khen cho bốn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đơn Dương.

Thành tích này không chỉ thể hiện tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm mà còn củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an cơ sở. Hiện tên cướp tài sản và hồ sơ đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự để tiếp tục xử lý nghiêm minh theo pháp luật.