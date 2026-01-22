60 ngày quyết định dự án Quốc lộ 28B trước khi sân bay Liên Khương đóng cửa 22/01/2026 15:16

(PLO)- Dự án Quốc lộ 28B đang chạy đua từng giờ để hoàn thành trước khi sân bay Liên Khương đóng cửa vào tháng 3-2026.

Ngày 21-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp một lần nữa trực tiếp kiểm tra tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B (QL28B).

Với tổng mức đầu tư 1.435 tỉ đồng, QL28B là con đường chiến lược của du lịch và kinh tế Lâm Đồng trong bối cảnh đặc biệt sắp tới.

Các nhà thầu đang khẩn trương thi công. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Áp lực thời gian

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, tháng 3-2026, dự án cải tạo, nâng cấp QL28B phải cán đích, đây là mốc thời gian không được phép lùi. Lý do không chỉ nằm ở cam kết tiến độ, mà là do tháng 3-2026, sân bay Liên Khương sẽ tạm đóng cửa để sửa chữa, nâng cấp. Khi đó, QL28B sẽ trở thành tuyến giao thông huyết mạch chính yếu và gần nhất nối các tỉnh Nam Trung Bộ với Đà Lạt.

Một đoạn qua đèo Đại Ninh, QL 28B. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Trước tình thế cấp bách này, cả hệ thống chính trị tỉnh Lâm Đồng, Ban Quản lý dự án 5 (QLDA 5)- Cục Đường bộ Việt Nam, và các nhà thầu đang xem mỗi ngày trôi qua là "một cuộc chiến", dồn toàn lực để đưa dự án dài 68 km về đích đúng hẹn.

Thi công cầu cạn trên QL 28B. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Theo báo cáo của Ban QLDA 5, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở khối lượng, mà nằm ở sự khắc nghiệt của thời tiết, đặc biệt là tại cầu cạn số 4.

Địa chất tại khu vực này phức tạp, mũi khoan chạm xuống không phải là đất mà là những tảng đá cứng. Một số kỹ sư trên công trường ví von: "Khoan cọc ở đây như khoan vào bê tông mác cao vĩnh cửu".

Các đơn vị thi công đang chạy đua với thời gian. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Thực tế ghi nhận, để khoan được 1 m cọc nhồi tại Cầu cạn 4, đội thi công phải mất đến 3 ngày ròng rã. Đó là chưa kể những vị trí nền đường gặp đá tảng cục bộ, phải làm thủ tục nổ mìn phá đá, quy trình ngặt nghèo và tốn thời gian vô cùng.

Cộng hưởng với đó là sự khắc nghiệt của thời tiết. Những cơn mưa rừng dai dẳng từ tháng 5-2025, đỉnh điểm là bão lũ tháng 10 và 11-2025 đã khiến mái taluy sạt lở, đường công vụ bị chia cắt. Nhưng vượt lên tất cả, Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo bổ sung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp".

Một đoạn xẻ đá trên tuyến QL 28B. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Gói thầu XD2 (đạt 84%) đang là điểm sáng khi đã thảm nhựa 99%, phấn đấu thông xe trước Tết. Riêng cầu cạn 4 nếu chưa kịp sẽ có phương án đảm bảo giao thông tạm thời nhưng an toàn tuyệt đối.

Một kỹ sư cầu đường cho rằng với tính khẩn cấp của công trình này, thi công cuốn chiếu "3 ca 4 kíp", "tăng nhân lực" là chưa đủ mà phải tổ chức thi công liên tục 24/7, máy khoan không được tắt. Thậm chí kỹ sư này còn đề xuất phương án nếu cầu cạn 4 không kịp hoàn thành kết cấu chính vào tháng 3-2026.

Cụ thể, ngay từ bây giờ phải gia cố đường tránh tạm, san gạt và lu lèn chặt, thậm chí láng nhựa hoặc đổ bê tông nghèo (cho đường công vụ bên cạnh cầu). Mục tiêu là để xe cộ lưu thông êm thuận tạm thời qua đoạn này trong thời gian sân bay đóng cửa.

Một cầu cạn trên tuyến. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Giải phóng mặt bằng và cam kết về đích

Để công tác thi công không bị dừng lại, điều quan trọng nhất lúc này là mặt bằng sạch. Dù đã bàn giao được 98% (tăng 2,4 km so với tháng 11-2025) nhưng 1 km còn lại (đặc biệt đoạn Km0-Km9) vẫn là nút thắt cần tháo gỡ ngay lập tức.

Trải thảm nhựa trên Quốc lộ 28B. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các địa phương phải phối hợp quyết liệt, giải quyết dứt điểm 1 km mặt bằng còn lại và di dời hạ tầng điện nước còn sót lại, không có lý do cho sự chậm trễ. Nhà thầu Gói XD1 (hiện đạt 65%) phải tận dụng từng mét mặt bằng có được, tăng tốc thảm nhựa để bù đắp tiến độ.