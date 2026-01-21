Lâm Đồng: Cam kết giải ngân, về đích đúng hạn đối với 5 dự án khởi công năm nay 21/01/2026 15:11

(PLO)- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng cam kết giải ngân 100% vốn, về đích đúng hạn, đạt tiêu chuẩn cao nhất về kỹ thuật và thẩm mỹ đối với 5 dự án khởi công trong năm 2026.

Ngày 21-1, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng đã chính thức gửi bản cam kết tới Sở Tài chính, khẳng định năng lực và quyết tâm trong việc thực hiện các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đây là động thái quyết liệt sau những chỉ đạo trực tiếp từ ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Quốc lộ 27.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc hoàn thiện hồ sơ cho kế hoạch đầu tư công trung hạn, Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 đã đưa ra những cam kết mang tính bước ngoặt.

Cụ thể, Ban QLDA khẳng định đáp ứng đầy đủ năng lực chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư, đảm bảo các dự án không chỉ đúng tiến độ mà còn đạt tiêu chuẩn cao nhất về kỹ thuật và thẩm mỹ.

Đồng thời cam kết hoàn thành mọi hồ sơ, thủ tục đúng hạn để đảm bảo điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2026. Ban QLDA cũng nhấn mạnh việc xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng dự án và cam kết giải ngân toàn bộ 100% số vốn được bố trí.

Trong đợt khởi công mới năm 2026, sự chú ý được đổ dồn vào 5 dự án huyết mạch, có tác động trực tiếp đến kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh của tỉnh.

Cụ thể, dự án xây dựng hoàn thiện tuyến tránh Bảo Lộc, giải quyết bài toán ùn tắc và tạo dư địa phát triển mới cho vùng kinh tế phía Nam.

Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến từ Km83 – Km106 trên Quốc lộ 27, mạch máu giao thông nối liền các vùng kinh tế.

Dự án nâng cấp tuyến đường từ ĐT.725 (Bảo Lâm) đến ranh giới tỉnh Đắk Nông cũ, thúc đẩy giao thương vùng sâu, vùng xa.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Dự án xây dựng mới khoa Sản thuộc Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mẹ và bé và dự án cải tạo, nâng cấp tổng thể và mở rộng Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân và du khách.

Bản cam kết này không chỉ là một văn bản hành chính thông thường mà là sự khẳng định trách nhiệm của Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1 trước lãnh đạo tỉnh và nhân dân. Việc triển khai quyết liệt các dự án ngay từ đầu nhiệm kỳ 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ đối với hạ tầng giao thông và y tế của Lâm Đồng.

Hiện Sở Tài chính đang tổng hợp các nội dung cam kết để báo cáo UBND tỉnh, làm cơ sở để phân bổ nguồn lực và giám sát tiến độ thực hiện trong thời gian tới.