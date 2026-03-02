Nhiều chuyến bay từ Hà Nội đi Trung Đông tiếp tục bị hủy trong hôm nay và ngày mai 02/03/2026 12:20

(PLO)- Nhiều chuyến bay có lịch trình khởi hành ở sân bay Nội Bài đi Trung Đông trong ngày hôm nay và mai phải hủy.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết đến 11 giờ ngày 2-3, các hãng Qatar Airways, Emirates và Etihad Airways tiếp tục thông báo hủy một số chuyến bay từ Việt Nam đến Trung Đông do ảnh hưởng từ tình hình không phận khu vực.

Theo đó, hãng hàng không Qatar Airways (QR) hủy chuyến bay QR983 từ Hà Nội đi Doha (Qatar), với 271 hành khách. Chuyến bay QR977 từ Hà Nội đi Doha ngày 2-3 có 227 hành khách, hiện chưa có thông tin hủy chuyến.

Các hãng hàng không nước ngoài phải dừng nhiều chuyến bay do chiến sự ở Trung Đông. Ảnh: V.LONG

Ngoài ra, Qatar Airways cũng hủy chuyến bay chở hàng QR8952/8953 từ Hà Nội đi Doha và ngược lại.

Hãng hàng không Emirates (EK) hủy chuyến bay EK395 từ Hà Nội đi Dubai ngày 2-3. Riêng chuyến bay EK395 khởi hành từ Hà Nội đi Dubai ngày 3-3 hiện chưa có thông tin hủy.

Hãng hàng không Etihad Airways (EY) hủy chuyến bay EY433 từ Hà Nội đi và đến Abu Dhabi ngày 3-3.

Trong khi đó, Turkish Airlines (TK) thông báo các chuyến bay tại Hà Nội vẫn khai thác bình thường.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, phần lớn không phận tại khu vực Trung Đông đang bị đóng cửa hoặc hạn chế nghiêm ngặt. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận chuyển hàng không trong khu vực và trên phạm vi toàn cầu.

Hoạt động khai thác của các hãng Trung Đông tại Việt Nam như Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways chịu tác động đáng kể. Các hãng đã chủ động hỗ trợ hành khách thông qua chính sách đặt lại chuyến bay hoặc hoàn vé theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo hành khách theo dõi tình trạng chuyến bay trực tuyến trước khi đến sân bay.

Cục Hàng không cho biết tình hình khai thác trong thời gian tới phụ thuộc vào diễn biến giao tranh và quyết định mở lại không phận của nhà chức trách hàng không tại khu vực.