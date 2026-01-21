Lâm Đồng: Rất nhiều học sinh đã nghỉ học nhưng vẫn nhận tiền cấp bù học phí… trên giấy 21/01/2026 09:29

(PLO)- Nhiều học sinh đã nghỉ học nhưng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông vẫn rút dự toán cấp bù học phí hàng trăm triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng kinh phí và đầu tư xây dựng tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông giai đoạn 2022-2024. Trong đó chỉ ra từ những khoản chi tiêu tùy tiện, sai mục đích, có đến hàng trăm học sinh đã nghỉ học từ lâu nhưng vẫn nhận tiền… trên giấy.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông.

Chi sai quy định vô tội vạ

Theo kết luận thanh tra, công tác lập dự toán của trường trong giai đoạn này bị đánh giá là mang tính hình thức. Thay vì tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tài chính, trường đã thực hiện kiểu chi tiêu "râu ông nọ cắm cằm bà kia", gây thất thoát và lãng phí nguồn lực nhà nước.

Cụ thể, trường đã tự ý lấy nguồn kinh phí tiền lương và chi thường xuyên vốn để duy trì bộ máy chi cho các hoạt động liên kết đào tạo. Thậm chí, ngay cả nguồn kinh phí không thường xuyên cũng bị sử dụng sai mục đích để bảo dưỡng, sửa chữa máy móc.

Đáng báo động hơn, trong suốt hai năm liên tiếp (2023-2024), hệ thống quản lý tài chính nội bộ của trường không ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ. Chính sự lỏng lẻo này đã dẫn đến việc chi trả các khoản phụ cấp đi đường, vé xe thăm quê hay tiền trực lễ, Tết một cách tùy tiện, không đúng quy định của Bộ Tài chính và UBND tỉnh.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, hàng loạt sai phạm về tính toán khối lượng, áp dụng định mức sai và khảo sát trùng lặp đã bị phanh phui. Chánh Thanh tra tỉnh đã phải ban hành quyết định thu hồi hơn 1,2 tỉ đồng từ các sai phạm này, bao gồm: 734 triệu đồng do dự toán tính sai khối lượng; 310 triệu đồng do áp sai định mức; gần 200 triệu đồng do khảo sát trùng lặp và thi công thiếu khối lượng…

Rút tiền cấp bù học phí dù học sinh đã nghỉ từ lâu

Đỉnh điểm của những sai phạm gây bức xúc dư luận nằm ở chính sách ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên. Theo hồ sơ, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông đã lập hồ sơ rút dự toán cấp bù học phí bất chấp học sinh, sinh viên thụ hưởng không còn học tại trường.

Cụ thể, trường đã rút dự toán cấp bù học phí cho 88 học sinh thực tế đã nghỉ học, với tổng số tiền lên đến hơn 327 triệu đồng. Cá biệt, nhiều học sinh đã nghỉ học từ tháng 9-2023 nhưng trường vẫn lập hồ sơ rút tiền học phí đến tận tháng 2-2024.

Sự tắc trách còn thể hiện qua việc rút trùng một tháng học phí cho 190 học sinh khác, làm bốc hơi ngân sách hơn 300 triệu đồng nữa.

Nhiều học sinh, sinh viên đã nghỉ học từ lâu nhưng trường vẫn lập danh sách cấp bù học phí.

Không chỉ học phí, khoản tiền học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó cũng bị quản lý nhập nhèm. Tính đến cuối năm 2024, có 21 học sinh vẫn chưa nhận được học bổng dù tiền đã được rút ra khỏi kho bạc. Thay vì tìm cách chi trả kịp thời, số tiền hơn 100 triệu đồng này lại bị thủ quỹ tạm giữ mà không báo cáo lãnh đạo, không lưu hồ sơ theo quy định, bộ phận kế toán thì thanh minh rằng do học sinh ở xa, khó liên hệ.

Trước những sai phạm nghiêm trọng trên, Chánh Thanh tra tỉnh đã quyết định thu hồi tổng cộng 911 triệu đồng liên quan đến các khoản chi trùng, chi vượt định mức và rút dự toán sai quy định đối với học sinh đã nghỉ học.

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông: Chấn chỉnh ngay công tác kế toán, hạch toán và báo cáo tài chính; rà soát và xây dựng lại Quy chế chi tiêu nội bộ đúng quy định hiện hành; tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân có liên quan đến những sai phạm, khuyết điểm nêu trên.

Đặc biệt, phải hoàn trả ngay tiền học bổng hơn 100 triệu đồng chưa phát tận tay cho 21 học sinh, sinh viên nghèo vượt khó được nhận học bổng.