Chuỗi dự án 5,6 tỉ USD sát TP.HCM quy tụ các 'đại bàng' đến từ Mỹ, Pháp, Nhật 19/01/2026 14:40

(PLO)- Chuỗi dự án khí – điện LNG Sơn Mỹ, Lâm Đồng của các “ông lớn” đến từ Mỹ, Pháp, Nhật với tổng mức đầu tư 5,6 tỉ USD.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo gửi Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng về tình hình thực hiện chuỗi dự án khí – điện LNG Sơn Mỹ với tổng mức đầu tư 5,6 tỉ USD.

Phối cảnh khu công nghiệp Sơn Mỹ I.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, các dự án thuộc chuỗi dự án khí – điện LNG Sơn Mỹ gồm kho LNG Sơn Mỹ, trung tâm điện lực Sơn Mỹ (nhà máy nhiệt điện BOT Sơn Mỹ I, Sơn Mỹ II tổng công suất 4.500 MW)… là các dự án trọng điểm quốc gia được Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh mục các dự án chỉ đạo và sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Không chỉ là một dự án năng lượng, tổ hợp khí – điện LNG Sơn Mỹ đang được định hình trở thành biểu tượng mới của sự phát triển tại cửa ngõ Đông Nam Bộ. Với tổng mức đầu tư lên tới 5,6 tỉ USD, sự hiện diện của những tập đoàn hàng đầu thế giới và một vị trí địa lý đắt giá, Sơn Mỹ đang đứng trước cơ hội để cất cánh nếu những nút thắt pháp lý cuối cùng sớm được tháo gỡ.

Chỉ cách địa giới hành chính của TP.HCM hơn 10 km (thông qua tuyến Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) và nằm trong bán kính kết nối lý tưởng với sân bay Quốc tế Long Thành, một trung tâm năng lượng và logistics tầm cỡ khu vực đang dần hình thành.

Các nhà đầu tư lớn nước ngoài rất quan tâm đến khu công nghiệp Sơn Mỹ I.

Điểm nhấn của siêu dự án này nằm ở dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ. Với quy mô mặt nước, luồng tàu, vùng đón trả, kiểm dịch 3.455 ha, đây không chỉ là một bến cảng, mà là một "thành phố biển" công nghiệp thu nhỏ.

Khu vực này hội tụ đủ các yếu tố để kích hoạt sự bùng nổ về công nghiệp, dịch vụ hậu cần, biến vùng đất ven biển Bình Thuận cũ trở thành nơi cộng hưởng trực tiếp với sự phát triển của đầu tàu kinh tế TP.HCM.

Ông Joseph Uddo, Tổng giám đốc AES Vietnam, đại diện nhà đầu tư dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ, dự án Nhà máy điện Sơn Mỹ 2.

Quy mô 5,6 tỉ USD của chuỗi dự án này được bảo chứng bởi các nhà đầu tư hàng đầu thế giới. Đó là AES, tập đoàn năng lượng hàng đầu Hoa Kỳ, cùng liên danh EDF- Pháp, Sojitz- Nhật, Kyushu- Nhật, Thái Bình Dương- Việt Nam. Việc các "ông lớn" từ Mỹ, Nhật, Pháp cùng chọn Sơn Mỹ để "làm tổ" cho thấy niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng năng lượng của Việt Nam.

Cụ thể, kho cảng LNG Sơn Mỹ có mức đầu tư khoảng 1,3 tỉ USD. Trung tâm điện lực Sơn Mỹ (Nhà máy Sơn Mỹ I & II) có tổng công suất 4.500 MW, mức đầu tư khoảng 4,3 tỉ USD.

Đây là chuỗi dự án khí - điện LNG quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay, giữ vai trò quan trọng trong an ninh năng lượng quốc gia theo quy hoạch điện VIII.

Mặt bằng bố trí kho cảng LNG Sơn Mỹ.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, những vướng mắc mang tính dây chuyền là hiện nay dù dự án kho cảng LNG đã đủ điều kiện phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) nhưng vẫn phải nằm chờ do FS của hai nhà máy điện (Sơn Mỹ I và II) chưa được thông qua.

Đại diện chủ đầu tư AES và liên danh EDF – Kyushu – Sojitz – Pacific đã nhiều lần kiến nghị Bộ Công Thương sớm phê duyệt FS, cho phép đàm phán hợp đồng mua bán điện (PPA) với EVN và chốt phương án đấu nối đường dây 500 kV/220 kV.

Phối cảnh mặt bằng tổng thể Sơn Mỹ 2.

Để các dự án được triển khai (dự kiến vận hành kho cảng vào quý I-2027 và nhà máy điện vào 2028), UBND tỉnh Lâm Đồng và các nhà đầu tư đề xuất phê duyệt ngay FS cho hai nhà máy nhiệt điện để mở đường cho kho cảng LNG khởi động; cho phép đàm phán song song các hợp đồng mua bán khí/điện và cơ chế bảo lãnh đầu tư; xem xét mốc thời gian vận hành phù hợp với tình hình chuẩn bị đầu tư, tạo dư địa cho địa phương hoạch định chiến lược kinh tế - xã hội dài hạn…