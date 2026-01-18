Vì sao Lâm Đồng dừng hợp tác với quê nhà huyền thoại bóng đá Son Heung-min? 18/01/2026 13:07

Chuncheon, thành phố (TP) thơ mộng không chỉ là bối cảnh lãng mạn của bộ phim Bản tình ca mùa Đông hay quê hương của ngôi sao bóng đá toàn cầu Son Heung-min, mà còn là người bạn tri kỷ của Lâm Đồng suốt một thập kỷ qua.

Ông Nguyễn Minh (phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và Phó Thị trưởng Chuncheon.

Trước thềm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ (2016-2026), Lâm Đồng đang có những toan tính chiến lược: Tạm dừng cơ chế trao đổi cấp cơ sở để hướng tới một mối quan hệ đối tác cấp tỉnh toàn diện và bền vững hơn.

Quyết sách mới của Lâm Đồng

Ngày 17-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đã ký văn bản thống nhất việc tạm thời chưa triển khai Chương trình trao đổi công chức giữa tỉnh Lâm Đồng và TP Chuncheon, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) trong năm 2026. Quyết định này không phải là dấu lặng, mà là bước đệm cần thiết cho một sự chuyển mình mạnh mẽ hơn trong quan hệ ngoại giao giữa hai địa phương.

Lý giải về quyết định này, ngày 18-1, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Minh cho biết bối cảnh hành chính của Lâm Đồng hiện nay đã có nhiều thay đổi lớn sau khi sáp nhập và mở rộng địa giới. Mô hình cấp TP, quận, huyện cũ không còn phù hợp để đại diện cho quy mô hợp tác ngày càng lớn.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp đón thân mật Phó Thị trưởng Chuncheon ông Hyeon Jun-Tae tại Lâm Đồng cuối tháng 12-2025.

Việc tạm dừng trao đổi ở cấp độ cũ là để tính toán nâng cấp mối quan hệ hữu nghị này vượt ra khỏi khuôn khổ cấp TP, hướng tới mở rộng ra toàn tỉnh Gangwon, đơn vị hành chính cấp cao hơn, tương xứng với vị thế mới của Lâm Đồng sau sáp nhập.

Dấu ấn thập kỷ và niềm tự hào mang tên Son Heung-min

Nhìn lại chặng đường 10 năm (2016-2026), mối quan hệ giữa TP Đà Lạt (trước đây) và TP Chuncheon không chỉ nằm trên văn bản mà đã thấm sâu vào đời sống văn hóa, tinh thần của người dân hai nước.

Người dân Chuncheon tự hào về quê hương mình, nơi sản sinh ra những nhân tài kiệt xuất như cựu Thủ tướng Han Seung-soo, hay đặc biệt là Son Heung-min, người đội trưởng mẫu mực của Tottenham Hotspur và Đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Tinh thần vươn lên mạnh mẽ của Son Heung-min dường như cũng là biểu tượng cho sự phát triển năng động của TP này. Chính tinh thần ấy đã tìm thấy sự đồng điệu tại vùng đất Lâm Đồng.

Từ năm 2019, Đà Lạt và Chuncheon, quê hương của Son Heung-min đã bắt tay chính thức kết nghĩa.

Từ cái bắt tay hữu nghị năm 2016 đến việc chính thức kết nghĩa vào năm 2019, hai địa phương đã dệt nên những kỷ niệm đẹp. Đó là khi 35.000 đóa cẩm tú cầu từ Đà Lạt vượt ngàn dặm xa xôi để khoe sắc rực rỡ tại các công viên Chuncheon. Đó là những ngày hội "Mì kiều mạch và Gà xào" nức tiếng, hay những bức tranh hồn nhiên của thiếu nhi hai nước được trưng bày trang trọng.

Và không thể không nhắc đến những trận giao hữu bóng đá thiếu niên sôi nổi, nơi hạt giống của tình hữu nghị được gieo mầm từ niềm đam mê trái bóng tròn.

Vận hội mới từ những miền đất mới

Trong cuộc gặp gỡ thân tình ngày 23-12-2025 với Phó Thị trưởng Chuncheon, ông Hyeon Jun-Tae, tại Lâm Đồng, ông Nguyễn Minh đã nhấn mạnh những tiềm năng to lớn sau khi tỉnh mở rộng địa giới, bao gồm cả khu vực TP Phan Thiết cũ.

Giao lưu nghệ thuật giữa Đà Lạt và Chuncheon.

Sự sáp nhập này mang đến cho Lâm Đồng không chỉ rừng thông, sương mù mà cả nắng gió và biển xanh. Đáng chú ý, dự án Park Golf tại NovaWorld Phan Thiết (phường Tiến Thành) do các đơn vị Hàn Quốc phối hợp xây dựng đang trở thành điểm cầu mới, hứa hẹn đón làn sóng du khách từ xứ sở kim chi đổ về.

Dự án Park Golf tại NovaWorld Phan Thiết do các đơn vị Hàn Quốc phối hợp xây dựng đang trở thành điểm cầu mới, hứa hẹn đón làn sóng du khách từ xứ sở Kim Chi đổ về.

Phó Thị trưởng Hyeon Jun-Tae cũng khẳng định, dấu mốc 10 năm sẽ là bệ phóng để hai bên mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, du lịch nghỉ dưỡng và hành chính công.

“Việc tạm dừng chương trình trao đổi công chức năm 2026 thực chất là một sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho tương lai. Khi cấp hành chính địa phương thay đổi, tư duy ngoại giao cũng cần được nâng cấp.

Lâm Đồng không chỉ muốn kết bạn với một TP, mà muốn kiến tạo một hệ sinh thái hợp tác cấp tỉnh với Gangwon, xứng tầm với tiềm năng của cả hai vùng đất", một cán bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng khẳng định.