Cần Thơ cố gắng hoàn thành đưa 503 cán bộ khuyến nông về cấp xã trong tháng 3-2026 02/03/2026 18:16

(PLO)- Ngoài báo cáo khó khăn về giải quyết thủ tục hành chính đất đai, Giám đốc Sở NN&MT Cần Thơ cho biết, trong tháng 3 này sẽ cố gắng hoàn thành đưa 503 cán bộ khuyến nông về cấp xã.

Chiều 2-3, tại Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức hội nghị giao ban đầu năm 2026 ngành NN&MT vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở NN&MT TP Cần Thơ báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở NN&MT TP Cần Thơ, cho biết, đến thời điểm này, những khó khăn nhất của việc sáp nhập sở, sáp nhập tỉnh, thành, thực hiện chính quyền hai cấp đã được giải quyết, tuy nhiên, khó khăn còn lại cũng rất nhiều.

Theo đó, về bộ máy tổ chức, ông Chân cho biết, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, không còn duy trì các trạm trại khuyến nông tuyến huyện, chỉ còn ở cấp tỉnh và cấp xã nên dôi dư trên 700 cán bộ. Sau khi chuyển công tác theo nguyện vọng, cuối cùng còn 503 cán bộ phải chuyển về tuyến xã.

“Báo với đồng chí Thứ trưởng, cái này rất khó khăn do có xã nhận, xã không, xã nhận đủ biên chế, xã chỉ nhận một số… Tuy nhiên, Sở đã phối hợp với các xã giải quyết tương đối ổn, cố gắng trong tháng 3 này giải quyết xong 503 cán bộ này, về trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã” – Giám đốc Sở NN&MT thông tin.

Vấn đề thứ hai ông Ngô Thái Chân nói đến là khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai ở cấp xã. Trong đó, Văn phòng đăng ký đất đai trên sở thực hiện được nhưng những nhiệm vụ đất đai của cấp xã mà phải phối hợp Văn phòng đăng ký đất đai thì một số xã thiếu cán bộ chuyên môn về quản lý đất đai. Vì vậy, có xã tồn đọng hồ sơ rất lớn, dù tồn đọng hồ sơ ở cấp xã nhưng là hồ sơ đất đai thì vẫn là trách nhiệm của ngành NN&MT.

Theo ông Chân, ngành đã phấn đấu rất nhiều nhưng vướng rất lớn do phần lớn không thuộc thẩm quyền của sở, mà cán bộ cấp xã thì sở chỉ phối hợp. Ngành đang bàn việc đưa cán bộ sở về xã tăng cường cho những nơi còn tồn hồ sơ nhiều để từng bước tháo gỡ…

Khó khăn thứ ba là về xâm nhập mặn và sạt lở. Trong tuần này, nhận định hạn mặn theo tuyến sông Hậu lên tới Mái Dầm, xâm nhập mặn đạt từ 4-6 ‰.

“Đây là một con số báo động, lên tới Mái Dầm thì lên tới Cái Cui mấy hồi, mà tới Cái Cui là vô tới TP Cần Thơ rồi. Xâm nhập mặn hiện đang khó mặc dù năm nay diễn biến chậm… Theo nhận định thì tới ngày 8-3 sẽ lên tới Mái Dầm, qua 8-3, có khả năng đến Cái Cui. TP đã chủ động nhưng do xâm nhập mặn lên cao nên ảnh hưởng đến trồng trọt của bà con rất lớn” – ông Chân cho hay.

Ngoài báo cáo các khó khăn nêu trên, Giám đốc Sở NN&MT kiến nghị Bộ NN&MT và các bộ, ngành hỗ trợ Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL kinh phí để cung cấp nước sạch cho bà con vùng ven biển. Theo thống kê, địa phương còn thiếu 1 triệu mét ống nước để cung cấp cho người dân vùng ven biển, đặc biệt là Vĩnh Châu cũ và Trần Đề cũ của Sóc Trăng.

Ông cũng cho biết, tình hình sạt lở ở địa phương thời gian qua cũng rất nghiêm trọng. Trong năm 2025 có 121 trường hợp sạt lở trên địa bàn TP Cần Thơ, ảnh hưởng rất nhiều, mong được Bộ NN&MT hỗ trợ kinh phí chống sạt lở.

Cùng với đó, ông Chân cũng mong Bộ NN&MT tạo điều kiện cho TP tổ chức Festival lúa gạo năm 2026.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Trần Thanh Nam cho biết, Bộ thống nhất với đề xuất của TP về tổ chức Festival lúa gạo năm 2026, mong địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức đạt yêu cầu. Về kinh phí cấp nước sạch cho bà con vùng ven biển, Bộ sẽ trao đổi để thông tin lại…