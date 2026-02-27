Xuất khẩu nội thất chỉ xếp sau Trung Quốc, Việt Nam mở hội chợ lớn nhất khu vực 27/02/2026 17:35

Chiều 27-2, tại TP.HCM, ban tổ chức VIFA EXPO 2026 đã tiến hành buổi họp báo công bố những thông tin chính thức về sự kiện xúc tiến thương mại đồ gỗ quy mô bậc nhất khu vực sẽ diễn ra trong tháng 3 tới. Hội chợ Quốc tế Sản phẩm Nội ngoại thất và Mỹ nghệ Việt Nam - VIFA EXPO 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 8-3 đến 11-3-2025 tại TP.HCM.

Tại buổi họp báo, ông Đặng Quốc Hùng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủ công Mỹ nghệ Gỗ Liên Minh cho biết sự kiện VIFA EXPO năm nay thiết lập kỷ lục mới với tổng diện tích trưng bày lên đến 45.000 m2. Hội chợ thu hút sự tham gia của gần 650 doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm trên hơn 2.500 gian hàng. Các đơn vị này đến từ 14 tỉnh thành trên cả nước cùng 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo nên một không gian giao thương vô cùng đa dạng.

Ban tổ chức VIFA EXPO 2026 cho biết hội chợ đón 3.000 nhà mua hàng quốc tế ngành gỗ nội thất. Ảnh: QH



Theo ông Hùng, hội chợ VIFA EXPO 2026 không chỉ dừng lại ở mục tiêu xúc tiến thương mại nội địa mà đã thực sự vươn tầm trở thành cầu nối thương mại quốc tế uy tín, giúp các doanh nghiệp trong nước gặp gỡ trực tiếp hệ thống nhà nhập khẩu toàn cầu. Ban tổ chức cũng thiết kế hàng loạt chương trình hỗ trợ tối ưu như hệ thống xe buýt đưa rước miễn phí và các chuyến tham quan nhà máy thực tế nhằm giúp khách hàng ngoại quốc đánh giá trực tiếp năng lực sản xuất của Việt Nam.

Đánh giá về bức tranh toàn cảnh ngành xuất khẩu nội thất, ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc VCCI-HCM cung cấp những số liệu vô cùng khả quan. Bất chấp những biến động kinh tế, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của nước ta trong năm 2025 ước đạt khoảng 17,2 đến 17,3 tỉ USD, duy trì mức tăng trưởng ổn định từ 5 đến 6% so với năm trước.

Thành tích nổi bật này giúp Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm 5 quốc gia xuất khẩu đồ gỗ lớn nhất thế giới. Đáng chú ý hơn, nếu xét riêng về nhóm mặt hàng đồ nội thất, kim ngạch đã đạt mức 11,7 tỉ USD, đưa nước ta vươn lên vị trí thứ hai toàn cầu, chỉ xếp sau Trung Quốc.

Doanh nghiệp đồ gỗ nội thất chia sẻ tại buổi họp báo chiều 27-2. Ảnh: QH

Theo lãnh đạo VCCI-HCM, toàn ngành cũng ghi nhận mức thặng dư thương mại ấn tượng với gần 15 tỉ USD. Xét về thị trường tiêu thụ, Mỹ tiếp tục là đối tác chủ lực khi chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu. Điểm sáng lớn nhất là thị trường Nhật Bản đã đánh dấu bước tiến kỷ lục khi lần đầu tiên giá trị xuất khẩu vượt mốc 2,1 tỉ USD, chính thức trở thành thị trường tiêu thụ lớn thứ hai.

Dù đạt được nhiều thành tựu rực rỡ, các chuyên gia nhấn mạnh toàn ngành vẫn đang đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi mạnh mẽ. Việc tuân thủ tiêu chuẩn phát triển bền vững và xu hướng xanh hóa đang trở thành điều kiện tiên quyết giúp doanh nghiệp Việt gia tăng giá trị, xây dựng thương hiệu vững chắc và vươn xa hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua các kỳ hội chợ uy tín.