TP.HCM lập đoàn kiểm tra liên ngành, quyết liệt chặn thực phẩm bẩn 27/02/2026 14:29

Sáng 27-2, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai quyết định thành lập và thông qua quy chế hoạt động của đoàn kiểm tra liên ngành. Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm, Quản lý thị trường, Cảnh sát giao thông và Cảnh sát kinh tế TP.HCM nhằm thống nhất phương án tác chiến, hiệu quả, minh bạch.

Về nội dung, hội nghị tập trung triển khai Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 12-2-2026 của UBND TP.HCM về việc thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ trên địa bàn TP.HCM. Bước tiếp theo là thông qua và góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng, các đại biểu cùng nhau bàn bạc nhằm thống nhất phương án tổ chức, kế hoạch triển khai kiểm tra trong thời gian tới.

Đóng góp ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, ông Võ Thành Giàu, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM yêu cầu lực lượng liên ngành phải hoạt động mang tính thực chất cao nhất. Ông nhấn mạnh việc tổ chức thanh tra, kiểm tra phải tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không được lạm quyền hay gây khó khăn, cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp của các cơ sở.

Ông Võ Thành Giàu, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phát biểu chỉ đạo. Ảnh: QH

Đồng thời, theo lãnh đạo Sở NN&MT, toàn bộ quá trình thực thi nhiệm vụ của đoàn phải được tổng hợp, báo cáo hoạt động thường xuyên, định kỳ với các sở ngành thành phố để lãnh đạo cấp trên bám sát tình hình và có chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Về mặt nhân sự, cơ chế vận hành cần linh hoạt điều động lực lượng phù hợp chứ không nhất thiết dồn toàn bộ quân số. Đối với những sai phạm nhỏ lẻ tại cơ sở, đoàn nên chủ động lập hồ sơ bàn giao cho chính quyền cấp xã, phường thụ lý nhằm giảm tải áp lực không cần thiết.

Ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM đã vạch ra những nguyên tắc tác chiến chi tiết trên thực địa. Lực lượng kiểm tra khi làm nhiệm vụ bắt buộc phải có ít nhất ba thành viên đại diện cho các cơ quan khác nhau để đảm bảo tính minh bạch. Sự phối hợp của công an địa phương được xem là yếu tố then chốt giúp củng cố tính pháp lý vững chắc khi lập biên bản xử phạt.

Đoàn Kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: QH

"Nhiệm vụ trọng điểm trong thời gian tới là tập trung kiểm soát các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật quy mô lớn ra vào các cửa ngõ và khu vực chợ đầu mối. Ngoài ra, công tác hậu kiểm vệ sinh thú y tại các cơ sở kinh doanh, sơ chế cũng sẽ được đẩy mạnh liên tục nhằm quyết liệt ngăn chặn nguồn thực phẩm bẩn thẩm lậu vào thành phố", ông Trần Phú Cường thông tin.