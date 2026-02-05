Chính thức: Tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm 05/02/2026 14:01

(PLO)- Chính phủ quyết nghị tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13 đến hết ngày 15-4-2026.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 09/2026, có hiệu lực từ 4-2, về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định 46/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết 66.13/2026 quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13 đến hết ngày 15-4-2026. Các văn bản này sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 16-4-2026.

Xe chở khoai mì tập kết tại cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh). Ảnh: HUỲNH DU

Trong thời gian tạm ngưng hiệu lực như nêu trên, Nghị định 15/2018 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Nghị định này tiếp tục có hiệu lực.

Các bộ gồm: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan, UBND các cấp chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết thực hiện Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13.